NBA季後賽｜赫特攻入26分助紐約人輕取騎士　東決領先2:0

上場紐約人主場絕地大反擊，在落後22分下逆轉勝克里夫蘭騎士。紐約人在第2戰輕鬆取勝，在祖殊赫特（Josh Hart）攻入季後賽生涯新高26分之下，紐約人以109:93輕取騎士，總場數領先2:0。
今場不用在加時才分出勝負。雖然紐約人在第一節時落後3分，在第2節已反超7分。在第3節，謝倫般臣（Jalen Brunson）聯同祖殊赫特帶來一波18:0的攻勢後，已經為紐約人奠定勝局，以85:70領先騎士，帶著15分的優勢進入第4節。
在第4節，騎士開始反擊，透過罰球不斷縮窄分差至個位數，但是紐約人球員迅速找回狀態，謝倫般臣帶動攻勢，再度擴大優勢，分差再次擴至雙位數，最終紐約人以109:93贏下東決第2戰。
紐約人正選5人全部得分上雙，當中祖殊赫特在今場獲騎士「放生」，讓其攻入季後賽生涯新高26分，謝倫般臣亦貢獻19分，以及為隊友創造大量機會，送出季後賽生涯新高的14次助攻。
騎士方面，雖然當家球星當奴雲米曹（Donovan Mitchell）為球隊攻入26分，而占士夏登（James Harden）今場貢獻18分，但最終騎士亦回天乏術，總場數落後0:2。
BRUNSON DROPPED 14 ASSISTS IN GAME 2!— NBA (@NBA) May 22, 2026
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JOSH HART SHOWED OUT IN GAME 2!— NBA (@NBA) May 22, 2026
26 PTS (postseason career-high)
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