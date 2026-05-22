NBA季後賽｜赫特攻入26分助紐約人輕取騎士　東決領先2:0

上場紐約人主場絕地大反擊，在落後22分下逆轉勝克里夫蘭騎士。紐約人在第2戰輕鬆取勝，在祖殊赫特（Josh Hart）攻入季後賽生涯新高26分之下，紐約人以109:93輕取騎士，總場數領先2:0。

今場不用在加時才分出勝負。雖然紐約人在第一節時落後3分，在第2節已反超7分。在第3節，謝倫般臣（Jalen Brunson）聯同祖殊赫特帶來一波18:0的攻勢後，已經為紐約人奠定勝局，以85:70領先騎士，帶著15分的優勢進入第4節。

在第4節，騎士開始反擊，透過罰球不斷縮窄分差至個位數，但是紐約人球員迅速找回狀態，謝倫般臣帶動攻勢，再度擴大優勢，分差再次擴至雙位數，最終紐約人以109:93贏下東決第2戰。