英超｜曼聯卡域克「修成正果」坐正　曼城哥迪奧拿離隊

穩奪來季歐聯資格的曼聯宣布，臨時主帥的卡域克（Michael Carrick），已經與球會簽下長約至2028年球季尾，正式「坐正」成為紅魔的主教練。至於同市宿敵曼城，亦宣布主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）在季後離隊。

曼聯今日（22日）正式公布這位元老擔正的消息。44歲的卡域克在今年1月接替艾摩廉（Ruben Amorim）成為曼聯的臨時主帥。在其領軍的16場聯賽贏11場，除了為曼聯鎖定聯賽第3名，來季重返歐聯行列外，他更是領軍半季就能入選英超最佳教練前6名單。卡域克在官網表示：「在我20年前來到這裡之後，我感覺到曼聯的魔力，抱着帶領這特別的球會所承擔的責任，令我感到無上的光榮。在過去的5個月，這班球員展示出他們能夠達到我們在這裡所要求的韌性、團結和決心的標準。現在是時候再次抱着雄心壯志和清晰的目標向前走，曼聯以及我們無興倫比的球迷，值得再次挑戰最高的榮譽。」

聯賽亞軍的曼城，就確定哥迪奧拿帶領下星期日（24日）的煞科戰後離開領軍10年的曼城。在星期一他接受英國廣播公司的訪問時表示：「不要問我離開的理由，這不需要理由，但在內心深處，我知道是時候了。沒有東西是永恆的，如果這是，就在我這裡，永恆可能是來自對曼城的感覺、那裡的人們以及記憶，還有我對曼城的愛。」哥帥帶領藍月亮10個球季，贏下15個主要錦標。