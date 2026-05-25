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體育
出版：2026-May-25 10:20
更新：2026-May-25 10:20

英超｜哥迪奧拿淚別曼城　執教十年勝率超過七成（有片）

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曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）與貝拿度施華（Bernardo Silva）一個擁抱勝過千言萬語。（美聯社）

曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）與貝拿度施華（Bernardo Silva）一個擁抱勝過千言萬語。（美聯社）

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曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）季尾離隊，執教藍月亮以6個英超冠軍及1個歐聯冠軍作結。他感謝一眾球員包括費蘭甸奴（Fernandinho）、艾達臣（Ederson）、史東斯（John Stones）及貝拿度施華（Bernardo Silva）最後以「有趣極了（it has been f*****g fun）」總結10年曼城主帥生涯。

執教593場勝出416場，勝率達70.2%，哥迪奧拿執教最後一場以1:2負阿士東維拉，主場無緣以勝仗歡送哥迪奧拿、史東斯及貝拿度施華。哥帥在59分鐘換出愛將貝拿度施華時落淚，他賽後解釋自己很少哭，但見到別人哭卻會忍不住。

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曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）執教593場勝出416場，勝率達70.2%。（美聯社） 入選英格蘭世界盃大軍的史東斯季後離隊曼城。（美聯社） 貝拿度施華（Bernardo Silva）來季他投。（路透社） 哥迪奧拿（Pep Guardiola）、史東斯及貝拿度施華（Bernardo Silva）季後離隊曼城。（美聯社） 曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）季尾離隊 曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）季尾離隊 曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）最後以「有趣極了（it has been f*****g fun）」總結十年曼城主帥生涯。（路透社） 貝拿度施華（Bernardo Silva）季尾離開曼城，獲球迷以巨型TIFO送別。（路透社） 曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）季尾離隊，象徵一個時代的終結。（美聯社） 曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）季尾離隊，象徵一個時代的終結。（美聯社） 貝拿度施華（Bernardo Silva）季尾離開曼城，獲球迷以巨型TIFO送別。（路透社） 曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）季尾離隊 曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）季尾離隊 曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）與貝拿度施華（Bernardo Silva）一個擁抱勝過千言萬語。（美聯社）

讚「哥迪奧拿看台」漂亮

哥迪奧拿為曼城贏得6次英超冠軍他大讚曼城球員、職員及球迷好︰「人生由不同時段組成，我們度過了一個美好的時間，如果我仍有力量會留隊，但球會需要新教練了。多謝大家，新看台（曼城將主場的北看台命名為哥迪奧拿看台The Pep Guardiola Stand）很漂亮。」他反問球迷為甚麼這樣愛他「我想像不到，不止艾寧夏蘭特（Erling Haaland），希望大家不止記住錦標，還記得球隊為大家帶來的快樂。」他最後以兩句作結︰「我愛你們，執教曼城的有趣極了。」

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葡萄牙貝拿度施華季尾約滿離隊，他感謝球迷、職員︰「曼城是個大家庭，永遠都是我的家庭，我很榮幸。」同樣離隊的史東斯稱效力曼城令他夢想成真︰「由心底由衷感謝，穿上曼城球衣是不一樣的事。」

哥迪奧拿執教曼城主要榮譽

  • 英超︰6次

  • 足總盃︰3次

  • 聯賽盃︰5次

  • 歐聯︰1次

  • 歐洲超級盃︰1次

  • 世界冠軍球會盃︰1次

哥迪奧拿6度助曼城取得英超冠軍，圖為2017/18球季。（資料圖片） 哥迪奧拿2019年對李斯特城時露出失落表情。（美聯社資料圖片） AP26139396302哥迪奧拿2019年為曼城取得英超冠軍。（美聯社資料圖片）835 哥迪奧拿與高柏尼(Kompany)在2019年慶祝取得英超冠軍。（美聯社資料圖片） 哥迪奧拿2018年助曼城取得英超冠軍時，被曼城球員拋起慶祝。（美聯社資料圖片） 哥迪奧拿2021年與曼城球員菲爾科頓（Phil Foden）慶祝對多蒙特取得入球一刻。（美聯社資料圖片） 哥迪奧拿2021年與曼城球員慶祝對多蒙特取得入球一刻。（美聯社資料圖片） 哥迪奧拿2021年為曼城取得英超冠軍。（美聯社資料圖片） 哥迪奧拿2023年帶領曼城取得歐聯冠軍。（資料圖片） 哥迪奧拿2023年助曼城取得世界冠軍球會盃。（美聯社資料圖片） 哥迪奧拿2023年與曼城球員慶祝取得歐洲超級盃。（美聯社資料圖片） 哥迪奧拿2023年助曼城擊敗曼聯取得足總盃冠軍。（美聯社資料圖片） 哥迪奧拿2024年助曼城6奪英超時慶祝。（美聯社資料圖片） 哥迪奧拿2025年與貝拿度施華（Bernardo Silva）及魯賓戴亞斯（Ruben Dias）相擁。（美聯社資料圖片）

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