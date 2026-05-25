英超｜哥迪奧拿淚別曼城　執教十年勝率超過七成（有片）

曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）季尾離隊，執教藍月亮以6個英超冠軍及1個歐聯冠軍作結。他感謝一眾球員包括費蘭甸奴（Fernandinho）、艾達臣（Ederson）、史東斯（John Stones）及貝拿度施華（Bernardo Silva）最後以「有趣極了（it has been f*****g fun）」總結10年曼城主帥生涯。

執教593場勝出416場，勝率達70.2%，哥迪奧拿執教最後一場以1:2負阿士東維拉，主場無緣以勝仗歡送哥迪奧拿、史東斯及貝拿度施華。哥帥在59分鐘換出愛將貝拿度施華時落淚，他賽後解釋自己很少哭，但見到別人哭卻會忍不住。