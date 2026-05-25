英超｜哥迪奧拿淚別曼城　執教十年勝率超過七成（有片）

曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）季尾離隊，執教藍月亮以6個英超冠軍及1個歐聯冠軍作結。他感謝一眾球員包括費蘭甸奴（Fernandinho）、艾達臣（Ederson）、史東斯（John Stones）及貝拿度施華（Bernardo Silva）最後以「有趣極了（it has been f*****g fun）」總結10年曼城主帥生涯。
執教593場勝出416場，勝率達70.2%，哥迪奧拿執教最後一場以1:2負阿士東維拉，主場無緣以勝仗歡送哥迪奧拿、史東斯及貝拿度施華。哥帥在59分鐘換出愛將貝拿度施華時落淚，他賽後解釋自己很少哭，但見到別人哭卻會忍不住。
讚「哥迪奧拿看台」漂亮
哥迪奧拿為曼城贏得6次英超冠軍他大讚曼城球員、職員及球迷好︰「人生由不同時段組成，我們度過了一個美好的時間，如果我仍有力量會留隊，但球會需要新教練了。多謝大家，新看台（曼城將主場的北看台命名為哥迪奧拿看台The Pep Guardiola Stand）很漂亮。」他反問球迷為甚麼這樣愛他「我想像不到，不止艾寧夏蘭特（Erling Haaland），希望大家不止記住錦標，還記得球隊為大家帶來的快樂。」他最後以兩句作結︰「我愛你們，執教曼城的有趣極了。」
葡萄牙貝拿度施華季尾約滿離隊，他感謝球迷、職員︰「曼城是個大家庭，永遠都是我的家庭，我很榮幸。」同樣離隊的史東斯稱效力曼城令他夢想成真︰「由心底由衷感謝，穿上曼城球衣是不一樣的事。」
哥迪奧拿執教曼城主要榮譽
英超︰6次
足總盃︰3次
聯賽盃︰5次
歐聯︰1次
歐洲超級盃︰1次
世界冠軍球會盃︰1次