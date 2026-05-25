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體育
出版：2026-May-25 01:08
更新：2026-May-25 01:08

英超｜韋斯咸降班熱刺上岸　般奴費南迪斯破單季助攻紀錄

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英超｜韋斯咸在煞科戰後降班，來季轉戰英冠。（路透社）

英超｜韋斯咸在煞科戰後降班，來季轉戰英冠。（路透社）

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英超煞科，由於熱刺主場以1:0擊敗愛華頓，韋斯咸即使主場以3:0挫列斯聯，仍繼2010至11年球季後再次由英超降班，來季將在英冠作賽。至於曼聯中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）今季英超取得21次助攻，打破英超單季助攻紀錄。

賽前韋斯咸37戰36分，以2分落後熱刺而且得失球（負22球）不及對方（負10球），煞科戰只能期望主場擊敗列斯聯同時熱刺主場不敵愛華頓，才可奇蹟護級。

熱刺早段把握比克福特（Jordan Pickford）與後衛米高堅尼（Michael Keane）誤會，中場干拿加歷查（Conor Gallagher）左腳勁射網側出界。熱刺一直保持較多控球率，直到43分鐘由祖奧包連夏（Joao Palhinha）接應角球頂中柱後左腳補射成1:0。最終熱刺保持勝果完場。

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祖奧包連夏（Joao Palhinha）接應角球頂中柱後左腳補射成1︰0。，助熱刺護級。（美聯社） 祖奧包連夏（Joao Palhinha）接應角球頂中柱後左腳補射成1︰0。，助熱刺護級。（美聯社） 熱刺戰至英超最後一輪終成功護級。（美聯社） AP26144563337903 熱刺戰至英超最後一輪終成功護級。（美聯社） 熱刺隊長羅美路有到場打氣。（路透社） 熱刺護級成功，將帥都如釋重負。（路透社） 熱刺護級成功，將帥都如釋重負。（路透社）

韋斯咸勝列斯聯為時已晚

韋斯咸上半場與列斯聯互無紀錄，至67分鐘由卡斯度蘭奴斯（Valentin Castellanos）接應角球打開紀錄，查洛保雲（Jarrod Bowen）及哥林威爾遜（Callum Wilson）錦上添花射成3:0，但為時已晚。

賽後熱刺以41分完季，連續兩季於英超排17位，而韋斯咸以39分列18位，聯同般尼及狼隊降班。

韋斯咸上半場與列斯聯打和0︰0。（路透社） 韋斯咸上半場與列斯聯打和0︰0。（路透社） 韋斯咸上半場與列斯聯打和0︰0。（路透社） 韋斯咸戰至英超最後一輪終降班。（路透社） 韋斯咸繼2010/2011球季後再度由英超降班。（路透社） 卡斯度蘭奴斯（Valentin Castellanos）接應角球為韋斯咸打開紀錄。（美聯社） 保雲為韋斯咸射成2︰0。（路透社）
般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）打破英超單季助攻紀錄。（路透社） 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）角球助攻予多古（Patrick Dorgu）頂入，今季英超累積21次助攻。（路透社） 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）角球助攻予多古（Patrick Dorgu）頂入，今季英超累積21次助攻。（路透社）

曼聯較去季多29分

般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）角球助攻予多古（Patrick Dorgu）頂入，今季英超累積21次助攻，打破奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）及亨利（Thierry Henry）的英超單季助攻紀錄。麥比奧莫（Bryan Mbeumo）及般奴各入一球，助曼聯以3:0大勝白禮頓，以71分取得英超第3名，較去季艾摩廉（Ruben Amorim）執教時多出29分。

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