英超｜韋斯咸降班熱刺上岸　般奴費南迪斯破單季助攻紀錄

英超煞科，由於熱刺主場以1:0擊敗愛華頓，韋斯咸即使主場以3:0挫列斯聯，仍繼2010至11年球季後再次由英超降班，來季將在英冠作賽。至於曼聯中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）今季英超取得21次助攻，打破英超單季助攻紀錄。

賽前韋斯咸37戰36分，以2分落後熱刺而且得失球（負22球）不及對方（負10球），煞科戰只能期望主場擊敗列斯聯同時熱刺主場不敵愛華頓，才可奇蹟護級。

熱刺早段把握比克福特（Jordan Pickford）與後衛米高堅尼（Michael Keane）誤會，中場干拿加歷查（Conor Gallagher）左腳勁射網側出界。熱刺一直保持較多控球率，直到43分鐘由祖奧包連夏（Joao Palhinha）接應角球頂中柱後左腳補射成1:0。最終熱刺保持勝果完場。