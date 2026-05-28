世界盃｜Now TV女主持KK、Gigi推介分組賽球迷焦點　撐西班牙英格蘭

Now TV世界盃主持KK關珮姿（右）與Gigi李佩芝。(林俊源攝)

距離世界盃開幕只有2個星期左右，期待的氣氛也開始熱烈。今屆賽事本港由Now TV取得獨家的直播權，《am730》訪問了2位Now的體育女主持KK關珮姿與Gigi李佩芝，她們除了推介重點分組賽予球迷外，亦透露決賽心水戲碼，為2024年歐洲國家盃決賽組合的英格蘭與西班牙。 KK與Gigi都是Now TV的英超節目的常規成員，因此對足球認識非淺。Gigi首次欣賞的世界盃是2014年由巴西主辦一屆，也是尼馬（Neymar）首次在世界盃上陣，不過她最深刻就是巴西主場1:7輸給德國的比賽。

阿仙奴fans佩芝撐西班牙 當屆世界盃，她對智利前鋒「山神」阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）著迷，因為他在對巴西一役一度為智利扳平，可是最終射失12碼，令智利16強飲恨。因為山齊士，她之後「入廠」成為阿仙奴的球迷。 今屆冠軍心水方面，佩芝選擇支持西班牙。因為「鬥牛兵團」本身就有不少阿仙奴的球員如大衛拉耶（David Raya）、米基爾馬連奴（Mikel Merino）及蘇比文迪（Martin Zubimendi），而且球隊也貴為2024年的歐洲國家盃冠軍，實力強橫。西班牙今屆有耶馬爾（Lamine Yamal）初次在世界盃亮相，新鮮感十足。西班牙進攻組織高效，令她相信是最有力贏得冠軍的球隊。

KK：杜曹領英格蘭更整體 至於KK就表示，她在2021年開始因為工作而接觸到足球，她對於時任車路士主帥的杜曹（Thomas Tuchel）印象最深。事源當時藍戰士班主的阿巴莫域治（Roman Abramovich）受「俄烏戰爭」的影響，球隊因為制裁開支受限制，杜曹曾揚言就算要自己「揸巴士」，都要將球員帶去歐聯決賽，因此她至今仍支持這位德國教頭。 正因如此，KK今屆支持由杜曹領軍的英格蘭，她認為在德國人帶領下的「三獅軍團」更重視於迫搶，而且打法更加整體，因此她看好今屆實現「football is coming home」。

分組賽死亡F組吸引 麥巴比夏蘭特「神鋒」對決 分組賽戲碼方面，Gigi就推薦F組的比賽，她指這一組被視為今屆的死亡之組，有荷蘭、日本、瑞典以及突尼西亞。荷蘭隊去屆打入世界盃八強，具備一定的實力，而日本隊的水平也已經晉身至世界的前列，加上有阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）及約基利斯（Viktor Gyokeres）兩大射手的瑞典，這一組的競爭會相當激烈。 至於KK方面推介是F組挪威對法國的比賽，這是I組賽事的最後一輪比賽，法國隊的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）將與挪威的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）交鋒，她指出挪威在外圍賽的分組擊敗意大利的兩場比賽，都顯示了這支北歐球隊的整體實力。

為迎接四年一度的球壇盛事，Now TV將直播今屆世界盃的全部104場賽事，並有4K畫質直播。而6月12日起，在資訊平台Now.com亦有全新影像專欄「螢花 x 絲打世界盃睇波日記」每日上載，，以耳目一新的女性視角，陪球迷傾盡場內場外大小事。有關的影像專欄將由ViuTV《足球女將》的螢花成員連家穎（Vian）、陳樂琳（Loklam）及吳梓清（表妹），與Now TV 「絲打」主持李佩芝（Gigi）及關珮姿（KK）組成世界盃期間限定女團，分享睇波必備好物、賽前睇波準備，以及點評各國的焦點球星與心水奪標勁旅。