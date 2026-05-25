英超｜利物浦和波送別沙拿羅拔臣　般尼茅夫新特蘭來季戰歐霸

英超球隊爭逐來季歐聯席位，最後大局不變，阿士東維拉以2:1擊敗曼城，令賽和賓福特1:1的利物浦繼續排第4。般尼茅夫隊史首次出戰歐霸，而新特蘭以2:1擊敗車路士，同樣獲歐霸席位，第8名的白禮頓來季出戰歐協聯，第10名的車路士則無緣來屆歐洲賽。

利物浦後衛安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）與穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）季尾離隊，羅拔臣賽後多謝球迷︰「他們每星期來支持我們，我一整個星期都要保持理智，確保向每一個需要道別的人說再見。我知道利物浦是一個大家庭，我會再來晏菲路的。」他續指若不是哥迪奧拿（Pep Guardiola），利物浦將可贏得更多英超。