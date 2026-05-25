英超｜利物浦和波送別沙拿羅拔臣　般尼茅夫新特蘭來季戰歐霸

英超球隊爭逐來季歐聯席位，最後大局不變，阿士東維拉以2:1擊敗曼城，令賽和賓福特1:1的利物浦繼續排第4。般尼茅夫隊史首次出戰歐霸，而新特蘭以2:1擊敗車路士，同樣獲歐霸席位，第8名的白禮頓來季出戰歐協聯，第10名的車路士則無緣來屆歐洲賽。
利物浦後衛安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）與穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）季尾離隊，羅拔臣賽後多謝球迷︰「他們每星期來支持我們，我一整個星期都要保持理智，確保向每一個需要道別的人說再見。我知道利物浦是一個大家庭，我會再來晏菲路的。」他續指若不是哥迪奧拿（Pep Guardiola），利物浦將可贏得更多英超。
般尼茅夫來季首戰歐霸
般尼茅夫雖然有主帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）季尾離隊，季尾仍保持戰意，今場作客以1:1賽和諾定咸森林。般尼茅夫以57取得英超第6名，來季出戰歐霸，是創會127年史上首次出戰歐洲賽。
另一方而，新特蘭憑查爾曉美（Trai Hume）入球加上馬路古斯圖（Malo Gusto）烏龍球，一度2球領前。落選世界盃名單的高爾彭馬（Cole Palmar）雖為車路士追成1:2，但車路士中堅韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）領紅牌，車路士最終未能披平輸1:2。車路士今季只我52分，以第10名完季無緣來季歐洲賽。而升班馬新特蘭以54分排第7，來季與般尼茅夫一同出戰歐霸。新特蘭繼1973至74年球季後再次出戰歐洲賽。