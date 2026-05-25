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體育
出版：2026-May-25 02:22
更新：2026-May-25 02:22

英超｜阿仙奴捧起英超冠軍獎盃　杜文破最年輕正選上陣紀錄（有片）

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英超｜阿仙奴捧起英超冠軍獎盃 杜文破最年輕正選上陣紀錄

英超｜阿仙奴捧起英超冠軍獎盃 杜文破最年輕正選上陣紀錄

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賽前已鎖定英超冠軍的阿仙奴，憑加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）及馬度基（Noni Madueke）入球，作客2:1挫水晶宮，以勝仗慶祝繼2004年後事隔22年再成英超王者。

為留力歐聯決賽對巴黎聖日耳門，阿仙奴派出麥斯杜文（Max Dowman）、利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）、基斯甸洛加特（Christian Norgaard）、基斯迪安摩斯基拿（Cristhian Mosquera）、阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）擔正，最終在42分鐘及48分鐘各入一球，作客擊敗水晶宮。阿仙奴將在5月31日與PSG爭逐歐聯決賽，若贏波將成為雙冠王。

阿仙奴繼2004年後再奪英超冠軍。（美聯社） 阿仙奴繼2004年後再奪英超冠軍。（路透社） 水晶宮球員賽前向阿仙奴列隊恭賀。（路透社） 阿仙奴繼2004年後再奪英超冠軍。（美聯社） 阿仙奴繼2004年後再奪英超冠軍。（美聯社） 阿仙奴名宿禾確特以另一身份參與阿仙奴高舉英超一役。（路透社） 阿仙奴繼2004年後再奪英超冠軍。（路透社） 阿仙奴繼2004年後再奪英超冠軍。（美聯社） 米基爾馬連奴（Mikel Merino）季尾後出。（美聯社） 杜文（Max Dowman）以16歲144日成為英超冠軍球員。（路透社） 迪格蘭賴斯（Declan Rice）是阿仙奴英超冠軍主要功臣。（路透社） 阿仙奴英超冠軍主帥阿迪達。（路透社） 阿仙奴繼2004年後再奪英超冠軍。（美聯社） 阿仙奴繼2004年後再奪英超冠軍。（美聯社） 阿仙奴繼2004年後再奪英超冠軍。（美聯社） 阿仙奴繼2004年後再奪英超冠軍，阿迪達成為功臣。（美聯社）

阿仙奴在2003至04年球季以26勝12和不敗金身取得英超冠軍，後來高貝利搬到酋長球場，雲加（Arsene Wenger）需要控制支出下，先後把韋拉（Patrick Vieira）、亨利（Thierry Henry）、法比加斯（Cesc Fabregas）等放走，直到阿迪達執教後才重拾霸氣，以85分成為英超冠軍。事實上，阿仙奴近4季3度獲得84分或以上，可見兵工廠已成為爭冠常客。

高安基稱願繼續注資

阿仙奴的共同主席高安基（Josh Kroenke）表示，他們的高安基體育集團（Kroenke Sports Enterprises，KSE）將會繼續向兵工廠注資：「在情感上、經濟上等各方面，我們都注入了心血。這球會對我們來說意義重大，我想有些人可能要花上幾年時間才意識到這點，但是我們擁有優秀的員工、球員和教練。我們只需要繼續提供資源，讓他們像今個賽季一樣創造奇蹟。而這感覺非常特別。與美國的季後賽制冠軍相比，這裡的冠軍爭奪過程更加緩慢。積分制的競爭激烈，要感謝教練團、球員和阿迪達始終保持冷靜。他們配得上這份榮譽。今天我們要好好享受，明天將繼續努力，因為還有一場比賽要踢。」

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