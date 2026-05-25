法網｜黃澤林首戰主賽圈　直落3盤不敵比利時球手

香港球手黃澤林首次出戰法國公開賽的主賽圈，首場在直落3盤下，以0:3不敵世界排名37的比利時球手布洛克斯（Alexander Blockx），未能再進一步。

以幸運落敗者身份，代替哥達（Sebastian Korda）出賽的黃澤林，二人在今年的多米尼加共和國賽事八強中交過手，布洛克斯贏盤數2:1。二人再度交鋒，首盤雙方頭6局互保發球，不過之後布洛克斯在第8局成功破發，以局數6:3先贏第1盤。第2盤的比賽，二人同樣在頭4局中互保發球局，但之後黃澤林又一次被破發，再輸一盤4:6。到第3盤布洛克斯第3及5局兩度破發，在第8局，布洛克斯以一個「Ace」終結比賽，贏局數6:2，以盤數3:0淘汰黃澤林，這也是布洛克斯個人首次在大滿貫比賽的勝利，至於黃澤林的首次法網主賽圈就落敗告終，但仍是個人最佳成績。