F1｜安東尼利藉隊友壞車贏加拿大站　韋斯特本今季首站頒獎台

一級方程式（F1）加拿大站，在平治車隊的安東尼利（Kimi Antonelli）奪得冠軍之下，結束這個充滿話題的周末。原本排頭位的羅素（George Russell）因為引擎問題退賽，令隊友安東尼利奪得今年第4站冠軍。至於4屆總冠軍的韋斯特本（Max Verstappen）與7屆總冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton）亦成功站上頒獎台，咸美頓力壓韋斯特本贏得第2。

今個周末的比賽充滿話題，先是在周末的練習期間，威廉士車隊的阿邦（Alexander Albon）在賽道上撞到一隻闖入賽道的土撥鼠而撞車，幸賽車的動力單元未受影響，之後可以繼續比賽。在之後的衝刺賽，兩部平治在比賽期間激烈競爭，出現輕微碰撞，而安東尼利因為受羅素的阻礙，而多次衝出賽道，結果失去第2位置，事件一度令安東尼利不滿，在車隊通訊中批評隊友，而麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）也搶佔衝刺賽第2位，羅素就在衝刺賽贏出。