F1｜安東尼利藉隊友壞車贏加拿大站　韋斯特本今季首站頒獎台

一級方程式（F1）加拿大站，在平治車隊的安東尼利（Kimi Antonelli）奪得冠軍之下，結束這個充滿話題的周末。原本排頭位的羅素（George Russell）因為引擎問題退賽，令隊友安東尼利奪得今年第4站冠軍。至於4屆總冠軍的韋斯特本（Max Verstappen）與7屆總冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton）亦成功站上頒獎台，咸美頓力壓韋斯特本贏得第2。
今個周末的比賽充滿話題，先是在周末的練習期間，威廉士車隊的阿邦（Alexander Albon）在賽道上撞到一隻闖入賽道的土撥鼠而撞車，幸賽車的動力單元未受影響，之後可以繼續比賽。在之後的衝刺賽，兩部平治在比賽期間激烈競爭，出現輕微碰撞，而安東尼利因為受羅素的阻礙，而多次衝出賽道，結果失去第2位置，事件一度令安東尼利不滿，在車隊通訊中批評隊友，而麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）也搶佔衝刺賽第2位，羅素就在衝刺賽贏出。
麥拿侖輪胎錯誤失機
去到正賽，羅素繼續以頭位起步，而安東尼利排第2。不過起步時因為羅素較慢，被安東尼利搶先，而黃雀在後的諾里斯從第3彈上領先位置入彎。可是之後因為麥拿侖的輪胎戰術錯誤，諾里斯在第2圈已入維修站換胎，比賽又成為兩部平治的鬥法，然而二人鬥到中段，羅素的賽車就因為引擎問題退出，令到安東尼利可以在前面一直領先。而羅素的退出，也讓韋斯特本與咸美頓在第2位上進行爭奪，最後咸美頓末段超越了韋斯特本，取得賽事的第2名，也是他今年第2次站上頒獎台。而韋斯特本雖然以第3名完成，不過也是他今個賽季第1次站上頒獎台。
安東尼利贏出之後，在今年5站贏得了4站，以131分在車手榜上領先，比羅素多43分。而另一位的法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc），今站得第4名，在車手榜排第3，韋斯特本的隊友赫查（Isack Hadjar）今站取得第5名。下一站比賽將離開美洲回到歐洲，在6月5至7日舉行F1傳統的摩納哥站比賽。