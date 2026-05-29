世界盃｜足球女將螢花樂琳Vian偷師　表妹貼4隊捧盃盼唔使做燈神(有片)

由ViuTV節目《足球女將》而成立的螢花女子足球隊，已經完成第2季的節目，適逢足球界盛事的世界盃即將開鑼，螢花足球隊3位成員「表妹」吳梓清、Lok Lam陳樂琳與Vian連家穎都期待今屆世界盃，希望把球星的技術學以致用。 在第2季節目，表妹Ｍona、樂琳與Vian都展示出了她們的個人實力，當中較早接觸足球的表妹就表示，她從2014年開始看世界盃，對決賽馬里奧葛斯（Mario Gotze）一箭定江山印象難忘，最終這一腳為德國贏得世界盃的冠軍，是她心目中世界盃最深刻的金球。至於樂琳與Vian都不約而同表示，自己在上一屆開始欣賞世界盃，因為當屆以為是阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的最後一次世界盃。最終美斯帶領阿根廷封王，決賽12碼擊敗法國非常刺激。

與4年前的不同，3人已經是女子足球隊的成員，在世界盃自然少不了從世界頂級球員身上「偷師」的方向。作為螢花中場核心，表妹Mona就表示，自己一向留意西班牙Tiki-Taka的踢法，如何在前場接應以及進攻的組織。今屆她最想看的是英格蘭，因為英格蘭有不少的球星在陣。 表妹：熱門可能被燈死 作為「中川望娜」，她當然會關注日本隊。表妹指，日本隊本身就有着熱血，以及團結的特質。至於世界盃的冠軍預測，她就表示：「每屆大熱都未必一定贏得到，所以可以試下冷門。」因此她表示，日本是應該支持的亞洲代表，她續表示，西班牙、法國及英格蘭這3支是大熱，然而她補充一句話卻耐人尋味：「可能最後畀我燈死。」

樂琳：偷師學習防中打法 同樣勝任中場的樂琳就指，自己想從世界各地的中場球員，特別是防守中場的打法和走位。至於會關注的球隊，樂琳稱當然是衞冕的阿根廷，因為今屆好大機會是美斯最後一屆世界盃。 而她就看好法國奪冠，因為「麥總」的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）現在已經更加成熟，將擔當高盧雄雞爭標的重擔。

Vian：想睇夏蘭特鬥麥巴比 至於足球資歷較淺的Vian，頻頻認同如兩位隊友所言。對於今屆賽事，她希望自己可以更了解足球比賽，「識波」之餘可以從世界級球星身上有得着。而Vian其實也有做足功課，她表示自己最想看的比賽，一定是I組的最後一輪分組賽，挪威對法國（6月27日凌晨3時開賽），因為是兩大射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）與麥巴比的交鋒。 對於今屆世界盃冠軍，她就承接表妹所言，稱熱門未必可以勝出，所以就嘗試預測挪威或日本奪冠。

為迎接四年一度的球壇盛事，Now TV將直播今屆世界盃的全部104場賽事，並有4K畫質直播。而6月12日起，在資訊平台Now.com亦有全新影像專欄「螢花 x 絲打世界盃睇波日記」每日上載，，以耳目一新的女性視角，陪球迷傾盡場內場外大小事。有關的影像專欄將由ViuTV《足球女將》的螢花成員連家穎（Vian）、陳樂琳（Loklam）及吳梓清（表妹），與Now TV 「絲打」主持李佩芝（Gigi）及關珮姿（KK）組成世界盃期間限定女團，分享睇波必備好物、賽前睇波準備，以及點評各國的焦點球星與心水奪標勁旅。