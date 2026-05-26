英超｜阿仙奴煞科贏波賀封王 阿迪達：用驚人能量贏歐聯

「兵工廠」阿仙奴煞科戰遇上同樣後顧歐戰決賽的水晶宮，雙方先鬥出副選，結果阿仙奴勝2比1，以7分壓倒同日落敗的亞軍曼城之餘，比上屆冠軍利物浦多1分，相隔22年再嘗英超封王滋味。

在賽後的冠軍頒獎禮上，兵工廠上下瘋狂慶祝，掌舵6年多終於修成正果的主帥阿迪達，不論在場內及場外接受訪問，均被拍得熱淚盈眶。興奮過後，他被問應該慶祝定專注歐聯決賽時說：「我們需要慶祝，因為我們需要那股能量流動，而違背這股能量，我認為這將是個大錯誤。我們已經談過在布達佩斯要做甚麼，如何運用我們所有人都帶著的驚人能量準備決賽，明天我們會開始準備。我們急不及待想為球會歷史譜寫新章，贏得歐冠冠軍。」

阿仙奴本周六深夜將在歐聯決賽，挑戰衛冕的巴黎聖日耳門；煞科戰落敗的水晶宮，先在周三深夜於德國萊比錫的歐協聯決賽鬥西甲華歷簡奴。