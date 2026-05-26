NBA｜西決G5 雷霆馬刺搶天王山之戰

日前NBA西決第4場(G4)被馬刺追成總場數2比2後，雷霆香港時間周三早上回師奧克拉荷馬主場進行G5天王山之戰，期望全力反彈。(5月27日08:30開賽)
雷霆G4到訪馬刺以82比103敗陣，該仗明顯遭到對方主將雲班耶馬在顏色地帶的制霸，中鋒赫頓史丹及大前鋒賀姆格連無法守住內線，結果敗走而回。來到G5天王山之戰，兩人加上後備奇兵卡路素(Alex Caruso)能否抵擋「斑馬」雲班耶馬(Wembanyama)，是勝負重點。當然，MVP基哲斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander，SGA)的得分屬重中之重；縱使他被視為經常「插水」博罰球的打法備受質疑；只是SGA的中距離投籃命中率高，沒有這位後衛的穩定得分，雷霆休想贏波。
板凳深度或成勝負關鍵
雷霆系列賽中的板凳得分力量亦屬關鍵，謝列特麥京、謝連威廉斯等在G4失準，尤其3分波命中率，整隊跌至只得33投6中，18%命中率當然不合格，今場必須要提升。
馬刺G4靠「斑馬」攻入33分，以及正選後衛史特方卡素、迪艾朗霍斯的積極進攻取勝，場數追和；而後備得分能力成功以其人之道，還治其身，基奧頓莊遜及夏利遜班尼斯交足功課。馬刺早在G1客場曾擊敗過雷霆，當時雲班耶馬發揮超水準；法國長人能否在競爭激烈的籃底位置再次爭取到優勢，將是今場爭勝關鍵。