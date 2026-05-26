NBA｜西決G5 雷霆馬刺搶天王山之戰

日前NBA西決第4場(G4)被馬刺追成總場數2比2後，雷霆香港時間周三早上回師奧克拉荷馬主場進行G5天王山之戰，期望全力反彈。(5月27日08:30開賽)

雷霆G4到訪馬刺以82比103敗陣，該仗明顯遭到對方主將雲班耶馬在顏色地帶的制霸，中鋒赫頓史丹及大前鋒賀姆格連無法守住內線，結果敗走而回。來到G5天王山之戰，兩人加上後備奇兵卡路素(Alex Caruso)能否抵擋「斑馬」雲班耶馬(Wembanyama)，是勝負重點。當然，MVP基哲斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander，SGA)的得分屬重中之重；縱使他被視為經常「插水」博罰球的打法備受質疑；只是SGA的中距離投籃命中率高，沒有這位後衛的穩定得分，雷霆休想贏波。