世界盃｜西班牙點兵耶馬爾領銜　首次獨缺皇家馬德里球員

世界盃熱門之一的西班牙，星期一（25日）公布26人大軍的名單，在上月底因傷休養的耶馬爾（Lamine Yamal）仍獲徵召，不過西甲亞軍的皇家馬德里卻是沒有一個球員入選，是「鬥牛兵團」的第一次。

西班牙星期一召開公布名單的記者會，其中18歲的耶馬爾仍在陣內，這位巴塞隆拿的球星在上月22日的比賽拉傷左邊大腿而一直休養。不過西班牙卻是史上首次沒有起用皇馬的球員，迪拉富安迪（Luis de la Fuente）表示：「我不會看着一個球會或其他，我沒有球迷所有的本地偏見，對我而言，這更是世界性的。唯一我對這班球員的要求，是要為代表國家隊而自豪。除了耶馬爾之外，畢爾包的傷兵尼高威廉斯（Nico Williams）同樣入選。