世界盃｜西班牙點兵耶馬爾領銜　首次獨缺皇家馬德里球員

世界盃熱門之一的西班牙，星期一（25日）公布26人大軍的名單，在上月底因傷休養的耶馬爾（Lamine Yamal）仍獲徵召，不過西甲亞軍的皇家馬德里卻是沒有一個球員入選，是「鬥牛兵團」的第一次。
西班牙星期一召開公布名單的記者會，其中18歲的耶馬爾仍在陣內，這位巴塞隆拿的球星在上月22日的比賽拉傷左邊大腿而一直休養。不過西班牙卻是史上首次沒有起用皇馬的球員，迪拉富安迪（Luis de la Fuente）表示：「我不會看着一個球會或其他，我沒有球迷所有的本地偏見，對我而言，這更是世界性的。唯一我對這班球員的要求，是要為代表國家隊而自豪。除了耶馬爾之外，畢爾包的傷兵尼高威廉斯（Nico Williams）同樣入選。
迪拉富安迪表示：「我們非常輕鬆，除非出現甚麼意外，否則全部人都可以在第一場應戰。」對於球隊的目標，迪拉富安迪指：「刺激是關鍵字，還有熱情。整個西班牙，包括男女老幼都會全力支持國家隊。」西班牙分組賽被列入H組，首仗對手會是首次參賽的佛得角，比賽當地時間6月15日舉行，而之後會對沙特阿拉伯及烏拉圭。
西班牙26人名單：
守門員：
烏尼西蒙（Unai Simon，畢爾包）
大衛拉耶（David Raya，阿仙奴）
祖安加西亞（Joan Garcia，巴塞隆拿）
後衛：
馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente，馬德里體育會）
馬克佩比爾（Marc Pubill，馬德里體育會）
柏度樸路（Pedro Porro，熱刺）
拿樸迪（Aymeric Laporte，畢爾包）
艾利加西亞（Eric Garcia，巴塞隆拿）
古巴斯（Pau Cubarsi，巴塞隆拿）
古古列拿（Marc Cucurella，車路士）
阿歷斯基莫度（Alejandro Grimaldo，利華古遜）
中場：
洛迪卡斯簡迪（Rodri，曼城）
蘇比文迪（Martin Zubimendi，阿仙奴）
米基爾馬連奴（Mikel Merino，阿仙奴）
柏迪（Pedri，巴塞隆拿）
加維（Gavi，巴塞隆拿）
法比安彭拿（Fabian Ruiz，巴黎聖日耳門）
阿歷斯巴爾拿（Alex Baena，馬德里體育會）
前鋒：
耶利米賓奴（Yeremy Pino，水晶宮）
域陀蒙路斯（Victor Munoz，奧沙辛拿）
奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal，皇家蘇斯達）
費倫托利斯（Ferran Torres，巴塞隆拿）
耶馬爾（Lamine Yamal，巴塞隆拿）
丹尼爾奧莫（Dani Olmo，巴塞隆拿）
尼高威廉斯（Nico Williams，畢爾包）
保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias，切爾達）