世界盃｜墨西哥「收留」伊朗　訓練基地遷接近美國邊境

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）證實，國際足協（FIFA）已批准伊朗國家隊將訓練基地，從美國遷移至墨西哥的邊境，不過伊朗仍需要到美國作賽。 辛鮑姆在星期一（25日）表示：「我們沒有理由剝奪他們留在墨西哥的可能。美國不想伊朗隊在當地留過夜，不過他們需要在那裡進行3場比賽。所以他們問我『可以讓他們在墨西哥過夜嗎？』然後我說：「可以，沒問題。我們沒有問題。」FIFA在周一亦確定，伊朗的訓練基地轉移至與美國邊境接近的蒂華納，並使用墨超球會迪祖亞拿的訓練基地。

伊朗相信球員可獲得簽證 伊朗原定在美國亞利桑那州的圖森作為球隊基地，但是因為中東的局勢，美國擔心造成安全問題，而希望伊朗改變基地。伊朗目前在土耳其進行備戰，而伊朗的體育部長當耶馬尼（Ahmad Donyamali）表示，FIFA向他們保證球員會獲得美國的入境簽證，讓球隊可以參與世界盃：「國際足協會長承諾我們，所有球員都會獲得簽證。這也沒有理由我們的球員不能取得簽證。」伊朗足協早前曾向FIFA列出10項要求，讓他們出戰世界盃，當中包括容許曾在伊斯蘭革命衛隊服役的球員、教練及官員等，可以獲得簽證。」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）早前表示，美國歡迎伊朗球員到來參與世界盃，但是與革命衛隊相關的個體，將有入境限制。伊朗足協主席的塔伊（Medhi Taj），早前曾因為與革命衛隊有聯繫，被禁前往加拿大出席國際足協的大會。而部份伊朗球員，上星期四（21日）去到土耳其安卡拉的美國大使館申請簽證。