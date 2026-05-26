NBA季後賽｜紐約人大炒37分橫掃騎士　27年首奪東岸冠軍

紐約人率先晉級NBA總決賽，球隊在東岸決賽第4場，作客以130:93大勝克里夫蘭騎士，以場數4:0橫掃對手取得東岸冠軍，這是紐約人自1999年以來，首次打入總決賽。
在東岸決賽的系列賽已連贏3場，紐約人第4場作客克里夫蘭未有留力，首節以55.6%的命中率將比數拉開38:26。紐約在之後的比賽都只是一直將分差撰大，半場已領先68:49，之後紐約在最多領先過45分下，以130:93大勝騎士，取得第4場的勝仗，以場數4:0橫掃騎士成為東岸冠軍。
般臣當選東岸決賽MVP
紐約人今場6人取得雙位數得分，當中唐斯（Karl Anthony-Towns）交出19分及14個籃板，安努奧比（OG Anunoby）亦有19分的貢獻，謝倫般臣（Jalen Brunson）今場雖然只有15分，不過他仍獲得東岸決賽最有價值球員。騎士今場靠當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）獨挑大樑，他個人攻入31分，但是隊友像占士夏登（James Harden）等未能協助，夏登今場8投僅2中，從9個罰球取得8球下，取得12分。
紐約人在整個系列賽，除了首場要打到加時之外，其餘3場取得雙位數的分差，3場的埸均差距達23.7分。教練米克布朗（Mike Brown）表示：「我們的球員打得很出色，在分岸決賽中，我們靠進攻籃板和快攻拿下65分。我不知道之前有沒有季後賽見過這樣的表現。我們想加快比賽節奏。」這是紐約人史上第3次打入總決賽，他們在1973年贏過總冠軍，之後在1994年打到第7場不敵侯斯頓火箭，而1999年亦以場數1:4輸給聖安東尼奧馬刺。