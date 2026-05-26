NBA季後賽｜紐約人大炒37分橫掃騎士　27年首奪東岸冠軍

紐約人率先晉級NBA總決賽，球隊在東岸決賽第4場，作客以130:93大勝克里夫蘭騎士，以場數4:0橫掃對手取得東岸冠軍，這是紐約人自1999年以來，首次打入總決賽。

在東岸決賽的系列賽已連贏3場，紐約人第4場作客克里夫蘭未有留力，首節以55.6%的命中率將比數拉開38:26。紐約在之後的比賽都只是一直將分差撰大，半場已領先68:49，之後紐約在最多領先過45分下，以130:93大勝騎士，取得第4場的勝仗，以場數4:0橫掃騎士成為東岸冠軍。