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體育
出版：2026-May-26 12:12
更新：2026-May-26 12:12

亞洲彈網錦標賽｜香港隊主場收穫兩銀兩銅佳績 中國10金4銀1銅成大贏家

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亞洲彈網錦標賽｜香港隊主場收穫兩銀兩銅佳績 中國10金4銀1銅成大贏家

亞洲彈網錦標賽｜香港隊主場收穫兩銀兩銅佳績 中國10金4銀1銅成大贏家

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由中國香港體操總會主辦，康樂及文化事務署，以及文化體育及旅遊局藝術及體育發展基金資助，並獲世界體操聯合會（World Gymnastics）及亞洲體操聯會（AGU）授權的「第七屆亞洲彈網錦標賽2026」，於亞洲國際博覽館11號館圓滿落幕。中國隊成為今屆賽事大贏家，於年齡組別、青年及亞錦賽項目合共取得10金4銀，主場的香港隊以兩銀兩銅佳績完成賽事。

港隊新秀登頒獎台　年齡組別賽收穫兩銀一銅

香港隊在年齡組別賽率先傳來喜訊。女子年齡組別賽1（11–12歲）個人決賽中，林宛彤及黃凱澄延續預賽的穩定發揮，分別取得第二及第三名，雙雙登上頒獎台。該項目冠軍由北韓選手 KIM Phyong Gyong 以47.74分奪得。女子年齡組別賽4（17歲或以上）個人決賽方面，港將吳家希亦發揮出色，以39.59分摘下銀牌，令港隊在年齡組別賽合共收穫兩銀一銅。

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港隊其他年輕選手亦於不同組別決賽亮相。張紫嫣於女子年齡組別賽2（13–14歲）個人決賽以36.81分取得第八名；女子年齡組別賽3（15–16歲）個人決賽中，劉卓知發揮穩定，以44.55分排名第四。男子年齡組別賽4（17歲或以上）個人決賽方面，梁道希以45.11分取得第四名。

亞洲彈網錦標賽｜香港隊林宛彤於女子年齡組別賽1（11–12歲）個人決賽表現穩定，摘下銀牌。 亞洲彈網錦標賽｜香港隊黃凱澄在女子年齡組別賽1（11–12歲）個人決賽取得第三名，與隊友一同登上頒獎台。 亞洲彈網錦標賽｜香港隊林宛彤（右）及黃凱澄（左）賽後與總教練林柏樑合照。 亞洲彈網錦標賽｜港將吳家希於女子年齡組別賽4（17歲或以上）個人決賽發揮出色，以39.59分勇奪銀牌。 亞洲彈網錦標賽｜香港隊劉朗風／李冠緯於亞錦賽男子雙人同步決賽亮相，最終以39.12分取得第五名。 亞洲彈網錦標賽｜香港隊劉潔瑩／蕭逸瑤在主場出戰亞錦賽女子雙人同步決賽，以36.79分摘下銅牌。 亞洲彈網錦標賽｜香港隊今屆主場出擊，合共取得兩銀兩銅。

女子個人決賽方面，中國隊謝佳怡以56.18分封后，朝鮮民主主義人民共和國選手 JONG Mi Ryong 以50.78分取得第二，烏茲別克選手 KASPARYAN Svetlana 以49.76分排名第三。香港隊代表張紫嫣於主場出戰，最終以34.94分取得第六名，完成個人項目賽事。

男子雙人同步決賽方面，中國隊黃皓聖／闕景逸以45.96分摘金，哈薩克組合 ABDULLAYEV Abdulaziz／MANAT Adal 以45.41分取得銀牌，伊朗組合 AKHAVAN DEYLAMI Ariya／BALANEZHAD Emad 則以44.19分取得銅牌。女子雙人同步決賽方面，烏茲別克組合 KASPARYAN Svetlana／SMIRNOVA Diana 以45.50分取得金牌。香港隊張紫嫣／劉卓知再次攜手登場，最終以37.68分取得第四名。

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亞錦賽個人項目完成決賽　中國隊囊括男、女子金銀牌

男子及女子個人項目為2026年愛知・名古屋亞運會資格賽，決賽成為全場焦點之一。男子決賽中，中國隊嚴浪宇以66.10的高分力壓群雄，奪得冠軍；隊友王梓賽以65.82分取得銀牌，日本選手松本悠生以61.78分摘下銅牌。

女子決賽同樣由中國隊佔據前列，張瑜以56.34分奪冠，張欣欣以54.96分取得第二，哈薩克選手 BUTOLINA Viktoriya 以51.94分取得第三。

亞洲彈網錦標賽｜中國隊嚴浪宇於亞錦賽男子個人決賽發揮出色，以66.10分封王。 亞洲彈網錦標賽｜中國隊闕景逸於亞洲青年彈網錦標賽男子個人決賽延續強勢，以58.64分摘下金牌。 亞洲彈網錦標賽｜哈薩克代表於亞洲青年彈網錦標賽男子雙人同步等多個項目登上頒獎台，成為今屆賽事獎牌數第二多的代表隊。 亞洲彈網錦標賽｜中國隊張瑜於亞錦賽女子個人決賽技壓群芳，以56.34分勇奪金牌。 亞洲彈網錦標賽｜中國隊張瑜於亞錦賽女子個人決賽技壓群芳，以56.34分勇奪金牌。 日本組合松本悠生／宮野隼人於亞錦賽男子雙人同步決賽表現穩定，以54.67分摘下冠軍。 亞洲彈網錦標賽｜中國隊張欣欣／張瑜於亞錦賽女子雙人同步決賽以48.59分摘金。 亞洲彈網錦標賽｜中國隊今屆表現強勢，以10金4銀1銅高踞獎牌榜首。

亞錦賽男子雙人同步決賽方面，日本組合松本悠生／宮野隼人發揮出色，以54.67分奪得冠軍。香港隊劉朗風／李冠緯亦於決賽亮相，最終以39.12分取得第五名。

女子雙人同步決賽方面，中國隊張欣欣／張瑜以48.59分摘金，伊朗組合 CHERAGHI Shaghayegh／HASSAN SHOKATI Yalda 以40.06分取得銀牌。香港隊劉潔瑩／蕭逸瑤在主場以36.79分摘下銅牌，為港隊在亞錦賽項目再添獎牌。

中國隊成為今屆賽事大贏家，於年齡組別、青年及亞錦賽項目合共取得10金4銀1銅，金牌數及獎牌總數均位列各隊之首。中國隊在年齡組別賽2及3表現尤其突出，多項摘金；青年組方面，闕景逸、謝佳怡及黃皓聖／闕景逸組合分別於男子個人、女子個人及男子雙人同步奪冠；亞錦賽男、女子個人決賽中，中國隊更囊括兩金兩銀，並由張欣欣／張瑜於亞錦賽女子雙人同步再添金牌。

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哈薩克亦於多個組別保持穩定發揮，合共取得2金6銀5銅，是獎牌數第二多的代表隊；烏茲別克則以2金1銀5銅緊隨其後，並於年齡組別賽及青年女子雙人同步項目均有金牌進帳。

香港隊今屆主場出擊，最終以兩銀兩銅完成賽事，並在年齡組別、青年及亞錦賽項目均有運動員打入決賽，展現本地彈網梯隊的發展潛力。

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