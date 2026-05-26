亞洲彈網錦標賽｜香港隊主場收穫兩銀兩銅佳績 中國10金4銀1銅成大贏家

由中國香港體操總會主辦，康樂及文化事務署，以及文化體育及旅遊局藝術及體育發展基金資助，並獲世界體操聯合會（World Gymnastics）及亞洲體操聯會（AGU）授權的「第七屆亞洲彈網錦標賽2026」，於亞洲國際博覽館11號館圓滿落幕。中國隊成為今屆賽事大贏家，於年齡組別、青年及亞錦賽項目合共取得10金4銀，主場的香港隊以兩銀兩銅佳績完成賽事。 港隊新秀登頒獎台 年齡組別賽收穫兩銀一銅 香港隊在年齡組別賽率先傳來喜訊。女子年齡組別賽1（11–12歲）個人決賽中，林宛彤及黃凱澄延續預賽的穩定發揮，分別取得第二及第三名，雙雙登上頒獎台。該項目冠軍由北韓選手 KIM Phyong Gyong 以47.74分奪得。女子年齡組別賽4（17歲或以上）個人決賽方面，港將吳家希亦發揮出色，以39.59分摘下銀牌，令港隊在年齡組別賽合共收穫兩銀一銅。

港隊其他年輕選手亦於不同組別決賽亮相。張紫嫣於女子年齡組別賽2（13–14歲）個人決賽以36.81分取得第八名；女子年齡組別賽3（15–16歲）個人決賽中，劉卓知發揮穩定，以44.55分排名第四。男子年齡組別賽4（17歲或以上）個人決賽方面，梁道希以45.11分取得第四名。

女子個人決賽方面，中國隊謝佳怡以56.18分封后，朝鮮民主主義人民共和國選手 JONG Mi Ryong 以50.78分取得第二，烏茲別克選手 KASPARYAN Svetlana 以49.76分排名第三。香港隊代表張紫嫣於主場出戰，最終以34.94分取得第六名，完成個人項目賽事。 男子雙人同步決賽方面，中國隊黃皓聖／闕景逸以45.96分摘金，哈薩克組合 ABDULLAYEV Abdulaziz／MANAT Adal 以45.41分取得銀牌，伊朗組合 AKHAVAN DEYLAMI Ariya／BALANEZHAD Emad 則以44.19分取得銅牌。女子雙人同步決賽方面，烏茲別克組合 KASPARYAN Svetlana／SMIRNOVA Diana 以45.50分取得金牌。香港隊張紫嫣／劉卓知再次攜手登場，最終以37.68分取得第四名。

亞錦賽個人項目完成決賽 中國隊囊括男、女子金銀牌 男子及女子個人項目為2026年愛知・名古屋亞運會資格賽，決賽成為全場焦點之一。男子決賽中，中國隊嚴浪宇以66.10的高分力壓群雄，奪得冠軍；隊友王梓賽以65.82分取得銀牌，日本選手松本悠生以61.78分摘下銅牌。 女子決賽同樣由中國隊佔據前列，張瑜以56.34分奪冠，張欣欣以54.96分取得第二，哈薩克選手 BUTOLINA Viktoriya 以51.94分取得第三。

亞錦賽男子雙人同步決賽方面，日本組合松本悠生／宮野隼人發揮出色，以54.67分奪得冠軍。香港隊劉朗風／李冠緯亦於決賽亮相，最終以39.12分取得第五名。 女子雙人同步決賽方面，中國隊張欣欣／張瑜以48.59分摘金，伊朗組合 CHERAGHI Shaghayegh／HASSAN SHOKATI Yalda 以40.06分取得銀牌。香港隊劉潔瑩／蕭逸瑤在主場以36.79分摘下銅牌，為港隊在亞錦賽項目再添獎牌。 中國隊成為今屆賽事大贏家，於年齡組別、青年及亞錦賽項目合共取得10金4銀1銅，金牌數及獎牌總數均位列各隊之首。中國隊在年齡組別賽2及3表現尤其突出，多項摘金；青年組方面，闕景逸、謝佳怡及黃皓聖／闕景逸組合分別於男子個人、女子個人及男子雙人同步奪冠；亞錦賽男、女子個人決賽中，中國隊更囊括兩金兩銀，並由張欣欣／張瑜於亞錦賽女子雙人同步再添金牌。

哈薩克亦於多個組別保持穩定發揮，合共取得2金6銀5銅，是獎牌數第二多的代表隊；烏茲別克則以2金1銀5銅緊隨其後，並於年齡組別賽及青年女子雙人同步項目均有金牌進帳。 香港隊今屆主場出擊，最終以兩銀兩銅完成賽事，並在年齡組別、青年及亞錦賽項目均有運動員打入決賽，展現本地彈網梯隊的發展潛力。