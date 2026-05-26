英超｜曼城足總盃巡遊送別哥迪奧拿　米高佐敦等體育名將留言讚揚

曼城在周一（25日）為球隊贏得足總盃及聯賽盃，在曼徹斯特市內巡遊，並為領軍10年的領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）舉辦歡送會，包括「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）在內，不少的體壇名人都留言祝賀。
曼城今年雖然未能贏得英超的冠軍，不過聯賽盃以及足總盃都分別擊敗阿仙奴及車路士奪冠。球隊在星期一舉行了勝利巡遊，並在之後為帶隊10年的哥迪奧拿舉行歡送會。在歡送會上，有1.9萬名球迷出席，而包括現任拜仁慕尼黑領隊，以及曼城前隊長的甘賓尼（Vincent Kompany）以及NBA的傳奇米高佐敦都送上祝福，米高佐敦在影片表示：「我只想祝賀你這個難以置信的職業生涯。」哥帥本身也有看籃球，而且與米高佐敦同樣是高爾夫的愛好者，因此米高佐敦說：「享受你的退休生活，在球場上祝你好運，並保持球路的精準。」英國的高爾夫球手費列活特（Tommy Fleetwood）亦有送上祝賀。
英國樂隊Oasis的成員Noel Gallagher亦有出現在哥帥的歡送會，哥帥向Noel Gallagher表示：「首先，非常感謝你今晚來說再見。今晚的場面展現曼城球會成員的凝聚力。包括Khaldoon Al Mubarak（曼城主席），以及所有從一開始就與球會緊密相連的人們和球迷們。非常感謝，我的感激之情難以言喻。在餘生，我將永遠把你們銘記於心。」
夏蘭特：要在沒有他們之下繼續奮鬥
除了哥迪奧拿，曼城的貝拿度施華（Bernardo Silva）及史東斯（John Stones）都將約滿離隊，射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）表示：「能與貝拿度和約翰（史東斯）比賽是榮幸，當然還有柏比（哥迪奧拿）。我們贏了很多錦標，而我也很開心與貝拿度和約翰踢球，因為他們是出色的足球員，而且更是人品好。這是一場奇妙的旅程，不過我們要繼續進行及在沒有他們之下奮鬥。」
The pleasure will always be ours, Pep 🥺🩵 pic.twitter.com/M6SEck9qKq— Manchester City (@ManCity) May 25, 2026
We’ve got 👏👏 pic.twitter.com/Mrw9m1YeSz— Manchester City (@ManCity) May 25, 2026