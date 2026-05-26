法網｜魯迪險勝外圍賽對手　41歲華連加告別

法國公開賽的首圈賽事展開，賽事15號種子的魯迪（Casper Ruud）在領先2盤下，一度被俄羅斯的沙費連（Roman Safiullin）追平，他指在酷熱天氣下自己如「行屍走肉」，不過他最後以3:2的盤數擊敗對手晉級。至於41歲的前法網冠軍華連卡（Stan Wawrinka）在首圈不敵「幸運落敗者」的謝斯柏迪莊（Jesper de Jong）。

在法網的首兩個正賽日，天氣高達攝氏33度，令不少球手都並不輕鬆。2屆亞軍的魯迪在比賽中一度以6:2及7:6領先，在第3盤比賽，他錯失了5個賽點，並表示感覺到腿部抽筋，要醫療暫停。之後沙費連以7:5及6:0連追2盤，令雙方要打第5盤，最終魯迪第5盤贏6:2，以盤數3:2擊敗對手晉級。