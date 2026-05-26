法網｜魯迪險勝外圍賽對手　41歲華連加告別

法國公開賽的首圈賽事展開，賽事15號種子的魯迪（Casper Ruud）在領先2盤下，一度被俄羅斯的沙費連（Roman Safiullin）追平，他指在酷熱天氣下自己如「行屍走肉」，不過他最後以3:2的盤數擊敗對手晉級。至於41歲的前法網冠軍華連卡（Stan Wawrinka）在首圈不敵「幸運落敗者」的謝斯柏迪莊（Jesper de Jong）。
在法網的首兩個正賽日，天氣高達攝氏33度，令不少球手都並不輕鬆。2屆亞軍的魯迪在比賽中一度以6:2及7:6領先，在第3盤比賽，他錯失了5個賽點，並表示感覺到腿部抽筋，要醫療暫停。之後沙費連以7:5及6:0連追2盤，令雙方要打第5盤，最終魯迪第5盤贏6:2，以盤數3:2擊敗對手晉級。
魯迪：感覺像中暑
魯迪在賽後表示：「我們都知道，現在有點熱浪，有時會引發一些問題。我感覺有點像中暑。幾年前我在華盛頓比賽時也經歷過類似的情況，當時我在第3盤就因為中暑退賽了，那是我唯一一次，而在今日的第4盤我有一樣的感覺，當時我間中感到頭暈目眩、精疲力竭，幾乎像個行屍走肉。幸運的是，我當時2:1領先，所以我在第4盤稍微降低了比賽強度，盡可能降低脈搏和體溫，看看有沒有機會在第5盤完成比賽，並保留一些體力。幸運的是，最終這個策略奏效。」
至於2015年擊敗祖高域（Novak Djokovic）贏得首個，也是唯一法網冠軍的華連卡，在首圈面對代替菲斯（Arthur Fils）出賽的謝斯柏迪莊，華連卡雖然第2盤追回一盤，但仍以盤數1:3不敵對手出局。這是他最後的一次法網比賽，賽後獲得賽會頒授紀念品。41歲的華連卡將在10月的瑞士室內網球賽舉行告別儀式，正式結束其職業生涯。