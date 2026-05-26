世界盃｜美斯美職「肌肉疲勞」被換出　加拿大戴維斯缺席首仗

阿根廷球王美斯（Lionel Messi），在周日（2４日）的美職聯比賽被換出，球會國際邁亞密表示，這位阿根廷國腳因為「肌肉疲勞」而被換走，未知會否影響他代表阿根廷參加世界盃。而加拿大方面，主將的艾方素戴維斯（Alphonso Davies）將缺席首場的比賽。

在星期日的美職聯賽，國際邁亞密以6:4主場擊敗費城聯，不過美斯在比賽的73分鐘被換出。球會在星期一公布，美斯是因為負荷過度而出現肌肉疲勞，並表示：「他恢復體能活動的時間，需要看他的臨床及功能恢復情況。」他在上半場交出了2個助攻，並在73分鐘主射罰球時受傷，而這場比賽是邁亞密在世界盃休季期的最後一場。阿根廷未有公布最後的26人名單，但據傳他仍在衞冕球隊的55名初選之中，有機會第6次出席世界盃。