世界盃｜48隊制利與弊　由「精英賽」變「嘉年華」？

2026年美加墨世界盃將迎來史無前例的大變革，參賽隊伍由沿用多年的32隊大幅增加至48隊，比賽場數更由64場激增至104場。 國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）一直強調，這項變革不僅是競技層面的擴張，更會變成一場更國際化的全球盛事。然而，在恩芬天奴提倡的「足球大同」背後，改革究竟會令世界盃進一步昇華，還是會令賽事質素更參差呢？

普天同慶推動全球化 財政收益創歷史新高 從推動足球全球化的角度看，擴軍至48隊實屬成功。過往亞洲、非洲及中北美洲不少球隊受限於名額，往往在外圍賽遺憾止步，但新制下足球人口偏少的球隊將迎來崛起契機。像挪威的夏蘭特（Erling Haaland）、蘇格蘭的麥湯米尼（Scott McTominay）等球星，未來將有更大機會在決賽周大顯身手，不必再因為球隊整體實力不均而成為大賽看客。 除了球星，不少足球小國亦藉此打破宿命，像亞洲的約旦與烏茲別克、非洲的佛得角，以及中北美洲的庫拉索，這些國家將歷史性入圍世界盃決賽周。這種「足球熱潮」的擴散，正是國際足協推行擴軍的一大原因。

除了競技多元化，背後的經濟效益同樣驚人。根據資料顯示，FIFA預計擴軍後的商業收入將攀升20%，利潤較2018年世界盃增加約6.4億美元。這筆龐大的資金不僅能保證211個成員協會獲得穩定的發展撥款，更能為全球草根足球帶來實質的建設資源。對於轉播商而言，場次大增意味著更多廣告時段；球迷又能透過電視觀賞更多場次的直播，令世界盃變成一場無休止的全球足球嘉年華。

來自非洲的佛得角亦首次進軍世界盃：

Excitement is growing in Cabo Verde! 🇨🇻@fcfcomunica players took a walk through a local market to meet fans ahead their FIFA World Cup qualifying fixture against Eswatini, where they have the chance to make history and qualify for their first-ever @FIFAWorldCup. 🏆 pic.twitter.com/RfeagiLVaX — FIFA (@FIFAcom) October 13, 2025

觀賞性下降成最大隱憂 不易爆冷或滅戲劇性 然而，擴軍帶來的負面影響同樣顯而易見。最令資深球迷擔心的是賽事水平的下降。 當參賽門檻降低，「魚腩」球隊隨即增加，分組賽極可能出現實力懸殊的對碰；在新賽制下，12個小組中有8支成績較佳的小組第三名亦能晉級，這意味著強隊即使首戰失利，亦不再像以往般需要承受「出局邊緣」的巨大壓力。回想2018年衛冕冠軍德國分組賽出局，未來這種強隊爆冷出局的戲劇性或成絕響。 這種賽制的改變亦可能引發極端的足球功利主義。由於出線難度大減，球隊為了在分組賽保住出線席位，極大機會採取極端防守戰術，以1分為首要目標。這種戰術取向可能導致比賽節奏變得沉悶。對於球迷而言，雖然賽事增多，但如果大量比賽淪為「通宵悶波」，球迷的熱情恐會在漫長的賽程中消磨殆盡。

球員體能達崩潰邊緣 密集賽程淪為耐力戰 剛離任曼城的哥迪奧拿（Pep Guardiola）等名帥曾揚言，球員在現時賽程下，體能已達至崩潰邊緣。在世界盃擴軍制度下，奪冠球隊現在需要踢8場比賽而非7場（小組賽出線後轉戰32強淘汰賽），且賽程極度密集。對於在球會賽季已經踢過50場高強度比賽的球星而言，身體負荷已達臨界點。今屆世界盃在美、加、墨三個國家舉行，加上北美的炎夏高溫與跨城市飛行的消耗，對球員的生理與心理健康都是極大考驗。

足球從來不只是運動，更是商業與政治的結合。擴軍48隊在短期內無疑會帶來驚人的收益，亦給予不少足球小國登上世盃舞台的機會；但長期而言，若不解決球員疲勞與比賽質素可能下降的問題，世界盃或會逐漸失去其神聖感，淪為一場乏味的商業表演。

世界盃2026分組賽賽程及形勢