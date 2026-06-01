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體育
出版：2026-Jun-01 07:00
更新：2026-Jun-01 07:00

世界盃｜48隊制利與弊　由「精英賽」變「嘉年華」？

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世界盃｜48隊制利與弊　由「精英賽」變「嘉年華」？（路透社）

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2026年美加墨世界盃將迎來史無前例的大變革，參賽隊伍由沿用多年的32隊大幅增加至48隊，比賽場數更由64場激增至104場。

國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）一直強調，這項變革不僅是競技層面的擴張，更會變成一場更國際化的全球盛事。然而，在恩芬天奴提倡的「足球大同」背後，改革究竟會令世界盃進一步昇華，還是會令賽事質素更參差呢？

Jordan Curaçao Khusanov

普天同慶推動全球化　財政收益創歷史新高

從推動足球全球化的角度看，擴軍至48隊實屬成功。過往亞洲、非洲及中北美洲不少球隊受限於名額，往往在外圍賽遺憾止步，但新制下足球人口偏少的球隊將迎來崛起契機。像挪威的夏蘭特（Erling Haaland）、蘇格蘭的麥湯米尼（Scott McTominay）等球星，未來將有更大機會在決賽周大顯身手，不必再因為球隊整體實力不均而成為大賽看客。

除了球星，不少足球小國亦藉此打破宿命，像亞洲的約旦與烏茲別克、非洲的佛得角，以及中北美洲的庫拉索，這些國家將歷史性入圍世界盃決賽周。這種「足球熱潮」的擴散，正是國際足協推行擴軍的一大原因。

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除了競技多元化，背後的經濟效益同樣驚人。根據資料顯示，FIFA預計擴軍後的商業收入將攀升20%，利潤較2018年世界盃增加約6.4億美元。這筆龐大的資金不僅能保證211個成員協會獲得穩定的發展撥款，更能為全球草根足球帶來實質的建設資源。對於轉播商而言，場次大增意味著更多廣告時段；球迷又能透過電視觀賞更多場次的直播，令世界盃變成一場無休止的全球足球嘉年華。

來自非洲的佛得角亦首次進軍世界盃：

觀賞性下降成最大隱憂　不易爆冷或滅戲劇性

然而，擴軍帶來的負面影響同樣顯而易見。最令資深球迷擔心的是賽事水平的下降。

當參賽門檻降低，「魚腩」球隊隨即增加，分組賽極可能出現實力懸殊的對碰；在新賽制下，12個小組中有8支成績較佳的小組第三名亦能晉級，這意味著強隊即使首戰失利，亦不再像以往般需要承受「出局邊緣」的巨大壓力。回想2018年衛冕冠軍德國分組賽出局，未來這種強隊爆冷出局的戲劇性或成絕響。

這種賽制的改變亦可能引發極端的足球功利主義。由於出線難度大減，球隊為了在分組賽保住出線席位，極大機會採取極端防守戰術，以1分為首要目標。這種戰術取向可能導致比賽節奏變得沉悶。對於球迷而言，雖然賽事增多，但如果大量比賽淪為「通宵悶波」，球迷的熱情恐會在漫長的賽程中消磨殆盡。

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Germany

傳統強隊德國曾於2018年世界盃恥辱性分組賽出局，今屆且看拿高士文（Julian Nagelsmann）能否帶領日耳曼兵團再創高峰。（路透社）

球員體能達崩潰邊緣　密集賽程淪為耐力戰

剛離任曼城的哥迪奧拿（Pep Guardiola）等名帥曾揚言，球員在現時賽程下，體能已達至崩潰邊緣。在世界盃擴軍制度下，奪冠球隊現在需要踢8場比賽而非7場（小組賽出線後轉戰32強淘汰賽），且賽程極度密集。對於在球會賽季已經踢過50場高強度比賽的球星而言，身體負荷已達臨界點。今屆世界盃在美、加、墨三個國家舉行，加上北美的炎夏高溫與跨城市飛行的消耗，對球員的生理與心理健康都是極大考驗。

足球從來不只是運動，更是商業與政治的結合。擴軍48隊在短期內無疑會帶來驚人的收益，亦給予不少足球小國登上世盃舞台的機會；但長期而言，若不解決球員疲勞與比賽質素可能下降的問題，世界盃或會逐漸失去其神聖感，淪為一場乏味的商業表演。

世界盃2026分組賽賽程及形勢

世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽F組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月12日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月13日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月20日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日分組賽（am730製圖）

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