世界盃分組｜E組德國、厄瓜多爾、特特迪瓦、庫拉索球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃E組球隊，德國、厄瓜多爾、科特迪瓦及庫拉索的26人名單及比賽賽程。
E組賽程：
6月15日 01:00 德國 對 庫拉索
6月15日 07:00 科特迪瓦 對 厄瓜多爾
6月21日 04:00 德國 對 科特迪瓦
6月21日 08:00 科特迪瓦 對 庫拉索
6月26日 04:00 庫拉索 對 科特迪瓦
6月26日 04:00 厄瓜多爾 對 德國
德國26人大軍名單：
守門員：
紐亞（Manuel Neuer，拜仁慕尼黑）
奧利華包文（Oliver Baumann，賀芬咸）
紐布爾（Alexander Nubel，史特加）
烏比治（Jonas Urbig，拜仁慕尼黑）＊陪練
後衛：
莊拿芬泰希（Jonathan Tah，拜仁慕尼黑）
甘美治（Joshua Kimmich，拜仁慕尼黑）
尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck，多蒙特）
魯迪格（Antonio Rudiger，皇家馬德里）
大衛拉林（David Raum，RB萊比錫）
尼敦布朗（Nathaniel Brown，法蘭克福）
華迪馬安頓（Waldemar Anton，多蒙特）
馬歷泰奧（Malick Thiaw，紐卡素）
中場：
柏斯高哥斯（Pascal Gross，白禮頓）
哥列斯卡（Leon Goretzka，拜仁慕尼黑）
阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic，拜仁慕尼黑）
菲歷斯尼美查（Felix Nmecha，多蒙特）
拿迪安阿美利（Nadiem Amiri，緬恩斯）
安祖路史迪拿（Angelo Stiller，史特加）
前鋒：
夏維斯（Kai Havertz，阿仙奴）
禾達美迪（Nick Woltemade，紐卡素）
丹尼斯烏達夫（Deniz Undav，史特加）
穆斯亞拿（Jamal Musiala，拜仁慕尼黑）
科利安華迪斯（Florian Wirtz，利物浦）
蘭納特卡爾（Lennart Karl，拜仁慕尼黑）
利維寧（Jamie Leweling，史特加）
利萊辛尼（Leroy Sane，加拉塔沙雷）
麥斯比亞（Maximilian Beier，多蒙特）
庫拉索26人大軍名單：
守門員：
伊萊羅姆（Eloy Room，FC邁亞密）
多恩布斯治（Trevor Doornbusch，芬洛）
泰歷克保達（Tyrick Bodak，泰斯達）
後衛：
祖利安加利（Jurien Gaari，艾伯哈FC）
雲艾積馬（Roshon van Eijma，華域克）
科蘭尼斯（Sherel Floranus，施禾尼）
約舒亞比歷特（Joshua Brenet，卡塞利）
森保（Shurandy Sambo，鹿特丹斯巴達）
奧比斯普（Armando Obispo，PSV燕豪芬）
巴素亞（Riechedly Bazoer，高耶）
方維尼（Deveron Fonville，NEC奈梅亨）
中場：
連拿度巴古拿（Leandro Bacuna，伊格德爾）
祖連奴巴古拿（Juninho Bacuna，禾寧丹）
洛美拉杜爾（Godfried Roemeratoe，華域克）
菲歷達（Kevin Felida，丹保殊）
科文尼斯亞（Livano Comenencia，FC蘇黎世）
艾贊尼馬達（Ar'jany Martha，洛達咸）
泰利斯諾斯連（Tyrese Noslin，泰斯達）
前鋒：
簡治戈爾（Kenji Gorre，海法馬卡比）
古華斯（Brandley Kuwas，禾寧丹）
卡斯坦尼亞（Gervane Kastaneer，丁加奴）
謝利美安東尼斯（Jeremy Antonisse，基菲西亞）
馬加列達（Jearl Margaritha，華斯蘭比華倫）
盧卡迪亞（Jurgen Locadia，FC邁亞密）
桑迪積漢臣（Sontje Hansen，米杜士堡）
陳達毅（Tahith Chong，錫菲聯）
（預定6月1日公布）
科特迪瓦26人大軍名單：
守門員：
耶希亞科芬拿（Yahia Fofana，里澤）
穆罕默德干尼（Mohamed Kone，查內爾）
拉方特（Alban Lafont，彭拿典奈高斯）
後衛：
艾巴度（Emmanuel Agbadou，狼隊）
基文迪艾卡柏（Clement Akpa，歐塞爾）
奧士文尼迪奧文迪（Ousmane Diomande，士砵亭）
古拿杜伊（Guela Doue，斯特拉斯堡）
基斯蘭高蘭（Ghislain Konan，基維辛迪）
哥蘇奴（Odilon Kossonou，阿特蘭大）
伊雲尼迪卡（Evan Ndicka，羅馬）
韋費特辛高（Wilfried Singo，加拉塔沙雷）
中場：
施高科芬拿（Seko Fofana，雷恩）
古亞干（Parfait Guiagon，查內爾）
基斯爾（Franck Kessie，吉達艾阿里）
奧拉爾（Christ Oulai，特拉布宗）
伊巴謙辛加尼（Ibrahim Sangare，諾定咸森林）
桑施利（Jean-Michael Seri，馬里博爾）
前鋒：
西蒙艾丁加（Simon Adingra，摩納哥）
安治邦尼（Ange-Yoan Bonny，國際米蘭）
阿密特迪亞路（Amad Diallo，曼聯）
奧馬迪亞基迪（Oumar Diakite，布魯日舒高）
恩迪奧文迪（Yan Diomande，RB萊比錫）
古斯辛特（Evann Guessand，阿士東維拉）
尼高拉斯比比（Nicolas Pepe，維拉利爾）
巴索馬拿托尼（Bazoumana Toure，賀芬咸）
華希（Elye Wahi，尼斯）