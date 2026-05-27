NBA｜紐約人東決橫掃 靜待總決賽

紐約人今季NBA季後賽東岸決賽，以直落4場橫掃騎士，自1999年以來首次打入總決賽；總決賽鬥馬刺或衛冕的雷霆，都會忌這支東岸盟主三分。 紐約人日前東決第4場(G4)以130比93大比數擊敗騎士， 場數4比0過關，累計季後賽11連勝，強勢畢現；射手謝倫般臣(Jalen Brunson)今屆季後賽上陣14場，場均26.9分及6.6助攻，是紐約人整隊靈魂，這從他以全票當選東岸決賽MVP，已反映其重要性。前鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)在季後賽則貢獻場均16.9分、10.6籃板及5.9助攻，同樣在各方面交足功課。

紐約人教練米克布朗(Mike Brown)G4賽後說：「我們球員表現好極，在分區決賽單場(G4)靠著進攻籃板與快攻就攻下65分，我不知道自己是否在今季有見過這樣情況，己隊就是只希望能加快節奏。」米克布朗曾經於2007年執教騎士打入總決賽，但當年被馬刺橫掃4比0，相信他本人希望在總決賽帶領紐約人，重遇這支西岸勁旅作復仇戰。 不過，正如米克布朗所說，紐約人贏東決G4靠進攻籃板及快攻搶分，若然總決賽對衛冕雷霆是較有優勢；始終雷霆在內線保護顏色地帶上能力，沒有馬刺擁有雲班耶馬(Wembanyama)般強，唐斯及後備中鋒米曹羅賓遜(Mitchell Robinson)遇上雷霆防線會有更明顯優勢。

其他紐約人得分點上，安努奧比(OG Anunoby)、祖殊赫特(Josh Hart)及米基爾布歷捷斯(Mikal Bridges)均具經驗，這方面可跟雷霆可拉成均勢；尤其後備席上有防守專家歐法拿度(Alvarado)，可凍結雷霆MVP基爾謝奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)，若然總決賽對手是雷霆，紐約人各方面似不落下風，甚至稍佔優。 今屆總決賽G1會安排在香港時間下周四(6月4日)早上8:30正式展開，但西岸雙雄目前仍鬥得難分難解。