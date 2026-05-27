歐協聯｜決賽演初哥對決 水晶宮主帥有料要捧

歐協聯今晚深夜將於德國萊比錫紅牛競技場上演終極戰，由兩支首度攀上歐戰決賽大舞台球隊水晶宮與華歷簡奴爭奪首冠。大賽當前，經驗最緊要，水晶宮領隊加士拿(Glasner)以往曾領法蘭克福贏得歐霸盃，其出色的戰術與人腳調動勢成奪標最強武器，水晶宮可熱捧。 (球賽編號FB0279，5月28日03:00開賽)

上周中舉行的歐霸決賽，阿士東維拉大勝弗賴堡封王，維拉主帥艾馬利(Emery)歷來第5度稱霸歐霸，正好說明主帥的大賽經驗是何等重要。現年51歲的奧地利籍領隊加士拿，貴為近年歐洲人氣主帥，過往曾執教德甲禾夫斯堡與法蘭克福；更於2022年帶領「法福」贏得歐霸，而去年更率領水晶宮在英足盃決賽打敗擂台躉曼城，足證早已公布季後離開水晶宮的加士拿，勢成今夏各大球會搶手貨。

沙亞歐洲賽腳風順

事實上，水晶宮確保英超護級成功後，早已將終極目標鎖定在今場決賽，在聯賽總是輕裝上陣，最終季尾最後7場英超不勝，但無傷大雅。該隊剛戰英超煞科以1比2不敵阿仙奴之戰，包括射手桑馬迪達(Jean Mateta)及中場阿當華頓(Adam Wharton)等主力僅以後備身份登場；而主力射手伊斯美拿沙亞(Ismaila Sarr)已連續5場歐戰取得入波，將是水晶宮今場贏波最強武器。

對手華歷簡奴在西甲最終以1分之差距，第8名結束聯賽球季，無緣透過聯賽排名出席來屆歐戰，如今跟水晶宮一樣，只有在今場奪標才能出席來屆歐霸。只是華歷簡奴季尾連場拚搏，最後7輪西甲錄得4勝3和佳績但仍然功虧一簣；只怕球員今場決賽打硬仗，體力及比賽速率會輸蝕給英超球隊。