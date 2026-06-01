世界盃分組｜F組荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃F組球隊，荷蘭、日本、瑞典及突尼西亞的26人名單及比賽賽程。 F組賽程：

6月15日 04:00 荷蘭 對 日本

6月15日 10:00 瑞典 對 突尼西亞

6月21日 01:00 荷蘭 對 瑞典

6月21日 12:00 突尼西亞 對 日本

6月26日 07:00 日本 對 瑞典

6月26日 07:00 突尼西亞 對 荷蘭

荷蘭26人大軍名單： 守門員：

菲利根（Mark Flekken，利華古遜）

羅夫斯（Robin Roefs，新特蘭）

華布根（Bart Verbruggen，白禮頓） 後衛：

尼敦阿基（Nathan Ake，曼城）

杜費斯（Denzel Dumfries，國際米蘭）

祖列爾哈圖（Jorrel Hato，車路士）

祖利安添巴（Jurrien Timber，阿仙奴）

雲赫基（Jan Paul van Hecke，白禮頓）

雲迪雲（Micky van de Ven，熱刺）

華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk，利物浦） 中場：

法蘭基迪莊（Frenkie de Jong，巴塞隆拿）

迪魯恩（Marten de Roon，阿特蘭大）

賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch，利物浦）

古普美拿斯（Teun Koopmeiners，祖雲達斯）

雷恩達斯（Tijjani Reijnders，曼城）

古斯迪爾（Guus Til，PSV燕豪芬）

昆坦添巴（Quinten Timber，馬賽）

麥斯韋化（Mats Wieffer，白禮頓）

前鋒：

波貝比（Brian Brobbey，新特蘭）

迪比（Memphis Depay，哥連泰斯）

加普（Cody Gakpo，利物浦）

祖斯甸古華特（Justin Kluivert，般尼茅夫）

路亞蘭治（Noa Lang，加拉塔沙雷）

當耶爾馬倫（Donyell Malen，羅馬）

森馬維（Crysencio Summerville，韋斯咸）

韋格賀斯（Wout Weghorst，阿積士）

日本隊26人大軍名單： 守門員：

早川友基（鹿島鹿角）

大迫敬介（廣島三箭）

鈴木彩艷（帕爾馬） 後衛：

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（聖圖爾登）

渡邊剛（飛燕諾）

板倉滉（阿積士）

伊藤洋輝（拜仁慕尼黑）

富安健洋（阿積士）

菅原由勢（雲達不萊梅）

瀨古步夢（勒哈弗爾）

鈴木淳之介（哥本哈根） 中場／前鋒：

伊東純也（亨克）

遠藤航（利物浦）

鎌田大地（水晶宮）

前田大然（些路迪）

小川航基（NEC奈梅亨）

田中碧（列斯聯）

上田綺世（飛燕諾）

堂安律（法蘭克福）

佐野海舟（緬恩斯）

中村敬斗（蘭斯）

鈴木唯人（弗賴堡）

久保建英（皇家蘇斯達）

鹽貝健人（禾夫斯堡）

後藤啟介（聖圖爾登）

瑞典26人大軍名單： 守門員：

域陀祖漢臣（Viktor Johansson，史篤城）

諾菲特（Kristoffer Nordfeldt，AIK蘇納）

薛達史唐（Jacob Widell Zetterstrom，打吡郡） 後衛：

哈爾馬艾卡度（Hjalmar Ekdal，般尼）

加比爾古蒙臣（Gabriel Gudmundsson，列斯聯）

伊薩希恩（Isak Hien，阿特蘭大）

艾美賀姆（Emil Holm，祖雲達斯）

拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke，布拉加）

域陀連迪路夫（Victor Lindelof，阿士東維拉）

艾歷史密夫（Erik Smith，聖保利）

史達菲特（Carl Starfelt，切爾達）

史杜特（Elliot Stroud，米贊比）

丹尼爾施雲臣（Daniel Svensson，多蒙特） 中場：

達哈阿里（Taha Ali，馬模）

耶辛艾耶利（Yasin Ayari，白禮頓）

貝治華（Lucas Bergvall，熱刺）

積斯柏卡爾史唐（Jesper Karlstrom，烏甸尼斯）

簡施馬（Ken Sema，帕福斯）

史雲貝治（Mattias Svanberg，禾夫斯堡）

比斯福特辛尼利（Besfort Zeneli，聖基萊斯聯）

前鋒：

貝墳特臣（Alexander Bernhardsson，基爾）

安東尼艾蘭加（Anthony Elanga，紐卡素）

約基利斯（Viktor Gyokeres，阿仙奴）

阿歷山大伊沙克（Alexander Isak，利物浦）

古斯達夫尼爾遜（Gustaf Nilsson，布魯日）

尼格連（Benjamin Nygren，些路迪）

突尼西亞26人大軍名單： 守門員：

賓希辛（Sabri ​Ben Hessen，沙希爾星隊）

查馬卡（Abdelmouhib Chamakh，非洲人）

艾曼達文（Aymen Dahman，CS斯法克斯人） 後衛：

阿里阿布迪（Ali Abdi，尼斯）

艾魯奧斯（​Adem Arous，卡森帕沙）

賓哈美達（⁠Mohamed Amine Ben Hamida，艾斯柏蘭斯）

戴倫波隆（Dylan Bronn，塞維特）

捷哈奧爾（Raed Chikhaoui，莫納斯提爾）

尼法迪（Moutaz Neffati，諾高平）

列基克（Omar Rekik，馬里博爾）

蒙達沙泰比（Montassar Talbi ，羅連安特）

華利尼（Yan Valery，年青人） 中場：

賓奧安尼斯（Mortadha Ben Ouanes，卡森帕沙）

賓斯文尼（Anis Ben Slimane，諾域治）

伊斯美加比（Ismael Gharbi，奧格斯堡）

蘭尼基迪拉（​Rani Khedira，柏林聯）

夏積馬穆特（Mohamed Hadj Mahmoud，盧加諾）

米積伯利（Hannibal Mejbri，般尼）

艾耶斯史基尼（Ellyes ​Skhiri，法蘭克福）

前鋒：

艾治奧利（Elias Achouri，哥本哈根）

哈利爾艾耶利（Khalil Ayari，巴黎聖日耳門）

查奧亞特（Firas Chaouat，非洲人）

伊路美（Rayan Elloumi，溫哥華白帽）

馬斯杜尼（Hazem Mastouri，馬哈奇卡拉戴拿模）

伊拿斯沙特（​Elias Saad，漢諾威）

杜尼基迪（Sebastian Tounekti，些路迪）