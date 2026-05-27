世界盃｜田中碧接過兒時隊友三笘薰號碼　堂安律任日本10號

日本隊率先公布了世界盃的球員號碼，其中因傷缺席的三笘薰，其7號球衣會轉由兒時隊友的田中碧穿上，日本媒體稱是「繼承」。至於日本隊去屆10跪的南野拓實同樣因傷缺席之下，堂安律成為日本隊新的10號球員。

日本足協在今日（27日）公布日本隊26人大軍的球衣號碼。當中10號球衣由法蘭克福的中場堂安律穿上，在2023年的亞洲盃，以及2021年的東京奧運，堂安律都是日本隊的10號球員。而在日本隊中今屆最年輕的佐藤啟介，則會穿上日本隊的9號球衣。