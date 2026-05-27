世界盃｜田中碧接過兒時隊友三笘薰號碼　堂安律任日本10號

日本隊率先公布了世界盃的球員號碼，其中因傷缺席的三笘薰，其7號球衣會轉由兒時隊友的田中碧穿上，日本媒體稱是「繼承」。至於日本隊去屆10跪的南野拓實同樣因傷缺席之下，堂安律成為日本隊新的10號球員。
日本足協在今日（27日）公布日本隊26人大軍的球衣號碼。當中10號球衣由法蘭克福的中場堂安律穿上，在2023年的亞洲盃，以及2021年的東京奧運，堂安律都是日本隊的10號球員。而在日本隊中今屆最年輕的佐藤啟介，則會穿上日本隊的9號球衣。
至於因傷缺陣的三笘薰，平常穿上的7號球衣，今屆就交托在從少年時就一起長大的田中碧身上。27歲的田中碧與三笘薰都在日本神奈川縣成長，而二人也從川崎市的一支少年隊起步，其後加入川崎前鋒的U12至U18梯隊，三笘薰在2020年於筑波大學畢業後，再次在川崎前鋒的一隊合作。二人本身在公私場合都是稱兄道弟，在上屆決賽周，三笘薰對西班牙的歷史入球，就是三笘薰底線前傳中，由田中碧射入。雖然二人今屆未能再度攜手，不過田中碧就背負着兄弟的號碼出戰。
日本隊26人名單及號碼：
守門員：
23 早川友基（鹿島鹿角）
12 大迫敬介（廣島三箭）
1 鈴木彩艷（帕爾馬）
後衛：
5 長友佑都（FC東京）
3 谷口彰悟（聖圖爾登）
16 渡邊剛（飛燕諾）
4 板倉滉（阿積士）
21 伊藤洋輝（拜仁慕尼黑）
22 富安健洋（阿積士）
2 菅原由勢（雲達不萊梅）
20 瀨古步夢（勒哈弗爾）
25 鈴木淳之介（哥本哈根）
中場／前鋒：
14 伊東純也（亨克）
6 遠藤航（利物浦）
15 鎌田大地（水晶宮）
11 前田大然（些路迪）
19 小川航基（NEC奈梅亨）
7 田中碧（列斯聯）
18 上田綺世（飛燕諾）
10 堂安律（法蘭克福）
24 佐野海舟（緬恩斯）
13 中村敬斗（蘭斯）
17 鈴木唯人（弗賴堡）
8 久保建英（皇家蘇斯達）
26 鹽貝健人（禾夫斯堡）
9 後藤啟介（聖圖爾登）
🔹𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘🔹— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) May 27, 2026
🔢 背番号発表 🔢
🌎𝗙𝗜𝗙𝗔 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝟮𝟬𝟮𝟲™⚽️🏆
𝗚𝗞
23 早川友基 鹿島アントラーズ🇯🇵
12 大迫敬介 サンフレッチェ広島🇯🇵
1 鈴木彩艶 パルマ・カルチョ🇮🇹
𝗗𝗙
5 長友佑都 FC東京🇯🇵
3 谷口彰悟 シントトロイデンVV🇧🇪
4 板倉滉 アヤックス🇳🇱
16 渡辺剛… pic.twitter.com/KZVvHEfabJ