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體育
出版：2026-May-27 11:27
更新：2026-May-27 11:27

世界盃｜田中碧接過兒時隊友三笘薰號碼　堂安律任日本10號

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日本隊率先公布了世界盃的球員號碼，其中因傷缺席的三笘薰，其7號球衣會轉由兒時隊友的田中碧穿上，日本媒體稱是「繼承」。至於日本隊去屆10跪的南野拓實同樣因傷缺席之下，堂安律成為日本隊新的10號球員。

日本足協在今日（27日）公布日本隊26人大軍的球衣號碼。當中10號球衣由法蘭克福的中場堂安律穿上，在2023年的亞洲盃，以及2021年的東京奧運，堂安律都是日本隊的10號球員。而在日本隊中今屆最年輕的佐藤啟介，則會穿上日本隊的9號球衣。

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至於因傷缺陣的三笘薰，平常穿上的7號球衣，今屆就交托在從少年時就一起長大的田中碧身上。27歲的田中碧與三笘薰都在日本神奈川縣成長，而二人也從川崎市的一支少年隊起步，其後加入川崎前鋒的U12至U18梯隊，三笘薰在2020年於筑波大學畢業後，再次在川崎前鋒的一隊合作。二人本身在公私場合都是稱兄道弟，在上屆決賽周，三笘薰對西班牙的歷史入球，就是三笘薰底線前傳中，由田中碧射入。雖然二人今屆未能再度攜手，不過田中碧就背負着兄弟的號碼出戰。

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日本隊26人名單及號碼：

守門員：
23　早川友基（鹿島鹿角）
12　大迫敬介（廣島三箭）
1　鈴木彩艷（帕爾馬）

後衛：
5　長友佑都（FC東京）
3　谷口彰悟（聖圖爾登）
16　渡邊剛（飛燕諾）
4　板倉滉（阿積士）
21　伊藤洋輝（拜仁慕尼黑）
22　富安健洋（阿積士）
2　菅原由勢（雲達不萊梅）
20　瀨古步夢（勒哈弗爾）
25　鈴木淳之介（哥本哈根）

中場／前鋒：
14　伊東純也（亨克）
6　遠藤航（利物浦）
15　鎌田大地（水晶宮）
11　前田大然（些路迪）
19　小川航基（NEC奈梅亨）
7　田中碧（列斯聯）
18　上田綺世（飛燕諾）
10　堂安律（法蘭克福）
24　佐野海舟（緬恩斯）
13　中村敬斗（蘭斯）
17　鈴木唯人（弗賴堡）
8　久保建英（皇家蘇斯達）
26　鹽貝健人（禾夫斯堡）
9　後藤啟介（聖圖爾登）

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