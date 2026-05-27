世界盃｜史卡朗尼指阿根廷傷兵問題　不只有美斯

世界盃的衞冕隊伍阿根廷，在日前有主將的美斯（Lionel Messi），於美職聯的比賽中因為肌肉疲勞而退場，引起了球王能否在餘下2星期的決賽周健康及十足狀態回復。不過阿根廷主教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）表示，美斯的問題只是小事，更多的傷兵仍在困擾他們。
對於美斯會否第6次挑戰世界盃，史卡朗尼在星期二（26日）表示美斯的傷勢並不壞，但是他不會在賽前去到阿根廷的基地報到，史卡朗尼受訪表示：「初步情況並不算太差。現在，我們必須等待進一步的檢查結果，看看他的情況如何發展，以確認這些檢查結果是否與最初的醫療報告相符。」然而他仍對阿根廷的其他球員感到憂慮：「我們都希望美斯能以最佳狀態歸隊，但這不是現實。然而不僅是他，我們還有很多球員尚未完全從傷病中恢復。我們現在首要任務是幫助他們康復，確保他們能以最佳狀態迎接世界盃。」
後防傷兵滿營
阿根廷門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez），在上星期的歐霸盃決賽熱身期間，右手無名指骨折，但仍帶傷為阿士東維拉奪標，預料在阿根廷對阿爾及利亞的比賽，他仍可以上陣。至於熱刺守將的基斯甸羅美路（Cristian Romero）亦需要從右膝的韌帶扭傷中恢復，馬德里體育會的拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）以及河床的干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel），兩個阿根廷主力右閘亦報傷，科木的阿根廷新星歷高柏斯（Nico Paz）亦因傷錯過意甲的煞科，馬體會的翼鋒尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）同樣因為肌肉撕裂的受傷，在康復的最後階段。
史卡朗尼表示，在6月2日遞交最終名單的限期前，會繼續評估傷兵狀況。阿根廷會在6月6日在美國德州與洪都拉斯友賽，之後再與冰島在阿拉巴馬州再熱身。球隊首場分組賽在6月16日對阿爾及利亞。