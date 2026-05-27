西甲｜皇家馬德里主席候選人稱已簽2國際球星　求推翻佩雷斯皇朝

將與現任皇家馬德里會長佩雷斯（Florentino Perez），角逐新一屆選舉的安歷基列基美（Enrique Riquelme）透露，自己已簽下2個的國際球星，只要選上就可以帶來皇馬，作為球隊短、中、長期的計劃。

皇馬在佩雷斯治下，經歷2個「四大皆空」的球季，因此新一屆的會長選舉，自2006年以來再次出現競爭。37歲的西班牙再生能源大亨要與79歲的佩老較量。列基美在接受報章訪問表示：「我們已簽下2個國際級球星。我有了協議，一旦我當選會長，那2個國際級球星就會為皇馬比賽，這2個球星是作為球隊的短、中及長期計劃之內。」不過他沒有透露這2名球星的名字。佩雷斯作為皇馬的會長有20多年，他在2000年首次當選後，至2006年辭職，3年後又再次當選至今。列基美在星期一宣布要與佩雷斯競爭，選舉會在6月7日舉行。