法網｜仙拿首圈輕取對手　大坂直美金色裙登場

世界排名第1的仙拿（Jannik Sinner），在法國公開賽的首圈，輕鬆以3:0的盤數淘汰以外卡參賽的東道主球手達布爾（Clement Tabur），繼續作為冠軍的熱門。而女單方面，日本的大坂直美繼續如時裝表演上場，穿上金色的裙，並以盤數2:0擊敗對手，而頭號種子的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）同樣晉身次圈。

在主要的競爭對手，衞冕的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷缺席之下，仙拿成為今屆法網的熱門冠軍人選。在首圈面對着世界排名只有171的達布爾，仙拿就輕鬆以6:1、6:3及6:4，直落3盤輕取對手晉級。去年的法網決賽，仙拿就是不敵艾卡拉斯而僅得亞軍，在對上的9個大滿貫都由他與艾卡拉斯包辦，而今場勝利，令仙拿的連勝走勢去到30場。