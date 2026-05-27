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體育
出版：2026-May-27 14:31
更新：2026-May-27 14:31

世界盃｜因伊波拉疫情管制　剛果民主共和國望國際足協退票

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墨西哥宣布會收緊伊波拉疫情的相關入境限制。(路透社)

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自1974年以來首次打入世界盃，但是剛果民主共和國的球迷多數都不能去到美國及墨西哥觀看國家隊的比賽。原因是當地爆發的伊波拉疫情，美國及墨西哥已收緊旅行管制，剛果民主共和國因此希望國際足協（FIFA）能夠向已購票的球迷退款。

在世界衛生組織（WTO）於5月16日公布伊波拉疫情為公共健康的緊急事故之後，各國開始收緊有關的入境限制。根據世衛指，非洲已出現超過900宗伊波拉病例，並有223人死亡，當中主要在包括剛果民主共和國在內的非洲中部及東部。美國駐金沙薩的大使館已停止簽發入境簽證。雖然世衛仍未發出旅遊限制，但是美國已經要求禁止過去21日內去過剛果民主共和國、烏干達及南蘇丹的人入境。

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剛果民主共和國的足協表示：「我們詢問過國際足協是否可以考慮這件事，因為門票價格有點貴。他們受到的懲罰，是因為他們無法入境美國觀看世界盃，為自己的球隊加油。我們不希望那些熱愛足球、熱愛世界盃的球迷失去一切。」剛果民主共和國因應疫情已取消國家隊在金沙薩的集訓，而因為球員及職員多數都在國外，故此目前球隊在比利時備戰，之後會到美國德州的訓練基地。剛果民主共和國在分組賽編入K組，他們首戰在6月17日在侯斯頓對葡萄牙，之後會到墨西哥與哥倫比亞交手，最後一仗返回美國對烏茲別克。

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