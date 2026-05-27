世界盃｜科頓落選英格蘭大軍　球員工會指是頻密賽程受害者

對於曼城的菲爾科頓（Phil Foden）落選英格蘭的世界盃名單，英格蘭的職業球員協會（PFA）總裁認為，科頓只是頻密賽程下的受害者。
在國際職業球員協會（FIFPro）的會議上，科頓成為了會議討論的個案。這位25歲的曼城中場，在2023至24年球季仍獲PFA選為最佳球員，PFA的總裁莫蘭高（Maheta Molango）表示：「他可以上陣的比賽數量減少了，而且即使可以上陣，也不是2年前我們看見的那個菲爾科頓了。不幸的是，他是這個瘋狂的戴程中的受害者，這種賽程的安排，只對那些追求商業利益的人有利，卻犧牲了比賽的質量和球員的保護，球員本應是足球的寶貴資產。如果像菲爾這樣的球員無法上場，那將是一件非常令人遺憾的事，因為我們熱愛那些能帶給我們夢想、擁有純粹天賦的球員。」
除了科頓外，他的車路士隊友高爾彭馬（Cole Palmer）同樣落選杜曹（Thomas Tuchel）的大軍，莫蘭高表示：「我們（今年）只看到冰山一角，這對車路士球迷和英格蘭球迷來說都是一種損失。」FIFPro指出，球員無法年復一年地面對「高強度的賽程」，最終必然會遭遇傷病或狀態下滑。而根據有關的數據調查，他們警告，阿仙奴的迪格蘭賴斯（Declan Rice）以及利物浦的華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）都會因為大量的負荷而增加在下一季的受傷風險。莫蘭高指，他擔心世界盃只淪為「適者生存」的狀況：「這種情況很有可能發生，因為一些頂級球會內最有天賦的球員將會達到極限，就是因為比賽太多，難以承受。你不可能在已經踢了60場，或者接近60場比賽的情況下，再參加另一項賽事。」