世界盃｜科頓落選英格蘭大軍　球員工會指是頻密賽程受害者

對於曼城的菲爾科頓（Phil Foden）落選英格蘭的世界盃名單，英格蘭的職業球員協會（PFA）總裁認為，科頓只是頻密賽程下的受害者。

在國際職業球員協會（FIFPro）的會議上，科頓成為了會議討論的個案。這位25歲的曼城中場，在2023至24年球季仍獲PFA選為最佳球員，PFA的總裁莫蘭高（Maheta Molango）表示：「他可以上陣的比賽數量減少了，而且即使可以上陣，也不是2年前我們看見的那個菲爾科頓了。不幸的是，他是這個瘋狂的戴程中的受害者，這種賽程的安排，只對那些追求商業利益的人有利，卻犧牲了比賽的質量和球員的保護，球員本應是足球的寶貴資產。如果像菲爾這樣的球員無法上場，那將是一件非常令人遺憾的事，因為我們熱愛那些能帶給我們夢想、擁有純粹天賦的球員。」