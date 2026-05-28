世界盃｜備戰失預算 卡塔爾「細」撼愛爾蘭

打入今屆世界盃的亞洲隊伍卡塔爾，香港時間周四深夜終可以迎接他們備戰決賽周的首場國際賽，作客鬥重組的愛爾蘭。卡軍受到國際政治局勢影響備戰程序，久疏戰陣兼要客場出擊，料以不多失為先，可博「入球」細。（球賽編號FB0357，5月29日02:45開賽)

上屆以世盃主辦國身份參賽，可惜小組3戰全敗出局，卡塔爾今次是首次透過外圍賽取得決賽周入場券，但好事多磨，備戰受到中東海灣局勢所影響，原定3月份兩場國際賽分別主場對塞爾維亞及世界冠軍阿根廷都被逼取消，大失預算。卡塔爾今場到訪都柏林，是出戰決賽周前的兩場友賽其中之一，之後會在洛杉磯對中北美洲球隊薩爾瓦多。

世界排名第55位的卡塔爾約戰愛爾蘭，主因是世盃分組期間，他們會先後遇上瑞士及波斯尼亞，目的是要適應歐洲對手踢法，尤其球員身形上的差距。卡軍今場主力演練防守，抵擋歐洲高大球員進攻；縱使球隊前線擁有昔日亞洲足球先生的阿菲夫(Afif)，以及好波之人、隊長艾哈度斯(Al-Haydos)，預計不會貿然搶攻。