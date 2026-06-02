世界盃｜美斯麥巴比劍指決賽周入球榜首！盤點今屆最有機會被打破紀錄

今屆世界盃歷史性由32隊大幅增加至48隊，賽制大改動之下，賽事足足比以前多了40場。比賽更多，代表破紀錄的機會更大，有些以往覺得遙不可及的紀錄，或許在今屆世界盃將被打破，書寫歷史新一頁。

單屆 172 總入球紀錄勢成歷史 黃紅牌數有望創新高 上屆卡塔爾世界盃，各國合力炮製了172個入球，創下歷史新高。今屆在48隊新制下，賽事總數激增至104場。只要每場比賽沒有集體「擺大巴」玩悶戰，單憑多出這40場比賽的場數，要超越172球簡直是易如反掌。 於2006年德國世界盃，當屆賽事共出示了28面紅牌及345面黃牌，其中決賽施丹（Zinedine Zidane）「世紀頭槌」頂倒馬特拉斯（Marco Materazzi）領紅，更成為世界史上其中一個最震撼畫面。在104場賽事的新架構下，這兩個保持了20年的紀錄亦有望被打破，尤其是黃牌紀錄：2006年當屆平均每場要派出接近5.5張黃牌，由於今屆賽事場數大幅增加，球證只需要在每場平均派出3.3張黃牌，就能輕鬆超越345張的歷史紀錄。

2022 世盃入球全紀錄：

世盃歷史神射手 美斯、麥巴比追趕高路斯 德國傳奇前鋒高路斯（Miroslav Klose）藉著驚人的穩定性，在世界盃累積射入16球，一直高踞歷史射手榜榜首。不過，在今屆這個紀錄隨時被兩大巨星聯手打破。 阿根廷球王美斯（Lionel Messi）現時累積進帳13球，距離高路斯只差3球。只要阿根廷能殺入淘汰賽，以美斯的「數糊」能力，追平甚至超越絕非難事。 更恐怖的是法國皇牌基利安麥巴比（Kylian Mbappe）。這名現時效力皇家馬德里，只有27歲的翼鋒，已經在世界盃累積射入12球！距離歷史第一只差4球。以麥巴比的年紀和法國隊的強大實力，他甚至有機會在今屆直接將紀錄打破，而相信這屆世界盃亦非麥巴比的最後一屆。

美斯一步一紀錄 出場次數、勝場數與助攻王 作為當今球王，美斯今屆只要踏上世盃舞台，每踢一分鐘都在書寫歷史。在出場次數方面，美斯目前以26場高踞世界盃歷史榜首，除非阿根廷在分組賽爆冷出局，或是美斯不幸受傷或面臨停賽，否則這項紀錄只會由他自己繼續無限延伸。 與此同時，世界盃歷史勝場紀錄亦看似是美斯的囊中之物。目前這項紀錄由德國名宿高路斯以17場勝仗排在榜首，而美斯已經累積了16場勝仗，換言之他只需要在今屆帶領阿根廷贏下兩場比賽，就能登上「世界盃勝仗之王」寶座。最後當然不得不提由巴西球王比利（Pele）保持了數十年的10次助攻王紀錄。美斯個人助攻數已累積至8次，只要今屆能再次送出3次助攻，就能正式超越比利，成為歷史助攻王。

C朗挑戰「不老傳說」 向40歲淘汰賽入球紀錄邁進 提起美斯，又怎能不提及他的長年老對手—「C朗」基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）。C朗自2006年起，歷史性連續5屆世界盃都有入球進賬。今屆只要他能再度「開齋」，就能將這項個人紀錄推至前無古人的連續6屆。 喀麥隆傳奇米拿（Roger Milla）在1994年以42歲高齡創下世界盃「最年長入球者」的紀錄，今屆C朗將未能打破此紀錄；不過葡萄牙中堅比比（Pepe）於上屆世界盃16強，以39歲283天之齡頂入瑞士大門，創下世界盃淘汰賽最年長入球者紀錄。已經年過40的C朗，絕對有能力打破「好兄弟」比比的紀錄，成為史上首位在世界盃淘汰賽階段入球的「四十不惑」球員。

高圖爾斯挑戰十場「零封」 有望與施路頓巴夫斯齊名 比利時門神泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）雖然近年經歷不少傷忠，但他依然是現今球壇最頂尖的門將之一。 目前世界盃「零封」次數最多的紀錄保持者，為英格蘭傳奇施路頓（Peter Shilton）和法國「光頭門神」巴夫斯（Fabien Barthez），兩人均曾締造10次不失球紀錄。目前已有7次零封在手的高圖爾斯，若能帶領比利時踢出穩健防守並走得更遠，絕對有機會加入這個「10場零封」的傳奇門將俱樂部。

迪甘斯衝擊歷史第一主帥 要靠法國再贏冠軍 除了球員，場邊的教頭亦有機會名留青史。帶領法國隊贏過2018年世界盃冠軍的功勛主帥迪甘斯（Didier Deschamps），目前在世界盃累積了19場勝仗。 歷史上在世界盃贏波次數最多的主教練，是前西德名帥舒安（Helmut Schön）的25勝。如果今屆「高盧雄雞」能再次展現霸者實力，一路過關斬將殺入決賽贏得冠軍，迪甘斯便有機會取得7場勝仗，超越舒安成為世界盃史上最成功的領隊。

世界盃從來都是各路球星大顯神威的英雄地，究竟美斯、C朗、麥巴比能否打破前人紀錄，可算是今屆世盃的一大看點。