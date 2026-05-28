歐協聯｜水晶宮挫華歷簡奴奪標　英超三冠餘阿仙奴

歐協聯的決賽，周三（27日）在德國萊比錫上演。英格蘭的水晶宮憑桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）在下半場初段建功，以1:0擊敗西班牙的華歷簡奴，取得球會史上首個歐洲賽的冠軍，也為英格蘭球會打入全部3個歐洲球會級賽事決賽中，贏下首2個冠軍，餘下歐聯的阿仙奴。

今屆才是水晶宮史上第2次出戰歐洲賽，但被迫從歐霸降級歐協聯，水晶宮從外圍賽起步。球隊晉級過程擊敗過意甲的費倫天拿。在萊比錫面對西甲的華歷簡奴，作為加斯拿（Oliver Glasner）離任前的最後比賽。上半場華歷簡奴有打開紀錄的機會，只是未能把握，半場雙方互交白卷。然而換邊僅6分鐘，失落英格蘭世界盃資格的阿當華頓（Adam Wharton）起腳，被華歷簡奴門將擋出不遠，馬迪達近門為水晶宮取得領先，之後水晶宮還有耶利米賓奴（Yeremy Pino）的罰球射中門柱，最終水晶宮維持1:0的勝局，擊敗華歷簡奴，取得球會首個歐洲賽事錦標。