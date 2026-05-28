歐協聯｜水晶宮挫華歷簡奴奪標　英超三冠餘阿仙奴

歐協聯的決賽，周三（27日）在德國萊比錫上演。英格蘭的水晶宮憑桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）在下半場初段建功，以1:0擊敗西班牙的華歷簡奴，取得球會史上首個歐洲賽的冠軍，也為英格蘭球會打入全部3個歐洲球會級賽事決賽中，贏下首2個冠軍，餘下歐聯的阿仙奴。
今屆才是水晶宮史上第2次出戰歐洲賽，但被迫從歐霸降級歐協聯，水晶宮從外圍賽起步。球隊晉級過程擊敗過意甲的費倫天拿。在萊比錫面對西甲的華歷簡奴，作為加斯拿（Oliver Glasner）離任前的最後比賽。上半場華歷簡奴有打開紀錄的機會，只是未能把握，半場雙方互交白卷。然而換邊僅6分鐘，失落英格蘭世界盃資格的阿當華頓（Adam Wharton）起腳，被華歷簡奴門將擋出不遠，馬迪達近門為水晶宮取得領先，之後水晶宮還有耶利米賓奴（Yeremy Pino）的罰球射中門柱，最終水晶宮維持1:0的勝局，擊敗華歷簡奴，取得球會首個歐洲賽事錦標。
加斯拿：最好的魔術師都不能沒有球員
賽後將離任的加斯拿表示：「我還是未能相信這是我最後的一場比賽，我作出了這個決定。這是水晶宮歷史上美麗的一章，然而還有更多編章在後。我告訴球員們，取得他們在贏得足總盃後應得的獎項。歐霸的資格被延後了一年，球會、球迷以及球員都是應得的，有時候，我們繞了彎路，不過這位置是水晶宮值得擁有。」帶領水晶宮2年半，為球隊贏得過足總盃、社區盾，以至今次的歐協聯，加斯拿表示：「最好的魔術師都不能沒有球員的努力，我只是在指導這班球員和職員，並且支持着他們，我對他們說：『真的，我100%肯定不是我的功勞』我自己（沒有球員們）是不可能達成。」
英格蘭球會今季打入歐聯、歐霸以及歐協聯的決賽，上星期阿士東維拉已贏得歐霸盃的冠軍，而水晶宮再取下歐協聯，餘下最後一個決賽，就是星期六（30日）的歐聯決賽，英超冠軍的阿仙奴對上屆歐聯冠軍的巴黎聖日耳門。