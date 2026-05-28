轉會消息｜曼聯傾阿特蘭大中場代卡斯米路　巴塞隆拿斥8000萬歐元挖紐卡素射手

歐洲主流聯賽都已經煞科，餘下只有周末（30日）的歐聯決賽。各支球隊也開始為新一季準備，其中曼聯在中場的卡斯米路（Casemiro）離隊後，已積極物色新人代替，有傳阿特蘭大的艾達臣荷西（Ederson）成為紅魔的選擇。至於今季失去前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）的紐卡素，據報來季又缺多位射手，因為巴塞隆拿已準備以8,000萬歐元簽下安東尼哥頓（Anthony Gordon）。

英國廣播公司（BBC）報道，多個消息來源指曼聯已準備以3,500萬英鎊再加300萬英鎊的附加條件，簽入意甲阿特蘭大的中場艾達臣荷西。曼聯方面未有證實，並指與艾達臣沒有達成協調議，不過這位26歲的巴西中場，與球會只餘1年的合約。紅魔方面對於卡域克（Michael Carrick）帶領球隊取得聯賽第3名感到滿意，並開始為巴西中場卡斯米路的離隊，以及另一中場曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte）未來的不確定性做準備，並希望在中場位置簽入2，甚至3名新球員。報道指，曼聯有意盡快完成艾達臣的加盟。艾達臣代表過巴西國家隊3次，在今屆世界盃的巴西隊55名大名單內，但未有納入26人的決選。