轉會消息｜曼聯傾阿特蘭大中場代卡斯米路　巴塞隆拿斥8000萬歐元挖紐卡素射手

歐洲主流聯賽都已經煞科，餘下只有周末（30日）的歐聯決賽。各支球隊也開始為新一季準備，其中曼聯在中場的卡斯米路（Casemiro）離隊後，已積極物色新人代替，有傳阿特蘭大的艾達臣荷西（Ederson）成為紅魔的選擇。至於今季失去前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）的紐卡素，據報來季又缺多位射手，因為巴塞隆拿已準備以8,000萬歐元簽下安東尼哥頓（Anthony Gordon）。
英國廣播公司（BBC）報道，多個消息來源指曼聯已準備以3,500萬英鎊再加300萬英鎊的附加條件，簽入意甲阿特蘭大的中場艾達臣荷西。曼聯方面未有證實，並指與艾達臣沒有達成協調議，不過這位26歲的巴西中場，與球會只餘1年的合約。紅魔方面對於卡域克（Michael Carrick）帶領球隊取得聯賽第3名感到滿意，並開始為巴西中場卡斯米路的離隊，以及另一中場曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte）未來的不確定性做準備，並希望在中場位置簽入2，甚至3名新球員。報道指，曼聯有意盡快完成艾達臣的加盟。艾達臣代表過巴西國家隊3次，在今屆世界盃的巴西隊55名大名單內，但未有納入26人的決選。
曼聯炒艾摩廉賠1670萬英鎊
紅魔亦確定了對前主教練艾摩廉（Ruben Amorim）的賠償，球會因為解僱艾犘廉及其團隊，合共需要支付達1,670萬英鎊。而球會的行政總裁貝拿達（Omar Berrada）指，球隊截至3月31日的首9個月，錄得3,770萬英鎊的盈利，而包括2.626億英鎊的循環貸款以及格拉沙家族的4.9億英鎊債務在內，紅魔在3項主要債務中，合計略少於13億英鎊。
另外BBC又指，西甲的巴塞隆拿繼續對英格蘭球員感興趣，並計劃動用8,000萬歐元簽下紐卡素的安東尼哥頓。報道指，在今季初伊沙克離隊後，球隊缺少了一位主力的射手，而哥頓與球隊的合約至2030年，意味喜鵲有空間要求更高的轉會費。報道表示，喜鵲需要資金來重建球隊，有意同意巴塞的交易。而由於哥頓從愛華頓加盟時，紐卡素有轉售條款，拖肥糖可在哥頓再轉會中獲取15%的轉會費。報道稱哥頓將盡快完成轉會後，到美國與英格蘭國家隊匯合，準備世界盃。