NBA｜雲班耶馬記者會不發言遭警告　特朗普將出席總決賽

聖安東尼奧馬刺的球星雲班耶馬（Victor Wembanyama），因為在西岸決賽的第5場，賽後拒絕接受媒體訪問而被聯盟警告，但未有作出罰款。另外，美國總統特朗普（Donald Trump）計劃到訪麥迪遜花園球場，觀看NBA總決賽。

馬刺在第5場作客以114:127不敵奧克拉荷馬城雷霆，場數落後2:3。雲班耶馬在賽後，透過球隊的發言人表示不會回應提問題。僅由馬刺的教練米治莊臣（Mitch Johnson）來回應。米治莊臣就解釋，他們需要讓球員集中準備星期四（27日）的第6場比賽，以避免被淘汰。聯盟最終指雲班耶馬違反賽會的傳媒規則，過去聯盟都多次對拒絕接受賽後訪問的球手處分，包括在2023年向占美畢拿（Jimmy Butler）及迪朗布魯克斯（Dillon Brooks）各罰2.5萬美元作為未回應記者的處分。「斑馬」在上個月才獲得NBA記者協會頒發今年的魔術手莊遜獎，以表揚他在場上的表現以及與球迷及記者接觸時保持合作及優雅的行為。