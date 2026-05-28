世界盃｜荷蘭點兵缺費林邦　迪比獲朗奴高文徵召

荷蘭公布了世界盃的26人大軍名單，當中利物浦的謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）未有獲徵召，至於老將的迪比（Memphis Depay）卻趕及傷癒，並入選朗奴高文（Ronald Koeman）的26人名單。

作為荷蘭史上最多入球的射手，迪比在星期日（24日）的巴甲才趕及為哥連泰斯復出。然而他與另外2位剛傷癒的球員，獲朗奴高文徵召，朗奴高文表示：「我更希望……這件事能早點發生」，他指仍需要觀察迪比的健康情況。同樣剛傷癒還有名將之後的祖斯甸古華特（Justin Kluivert）及阿仙奴守將祖利安添巴（Jurrien Timber）。添巴的孖生兄弟昆坦添巴（Quinten Timber）亦同樣入選。