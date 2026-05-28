世界盃｜荷蘭點兵缺費林邦　迪比獲朗奴高文徵召

荷蘭公布了世界盃的26人大軍名單，當中利物浦的謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）未有獲徵召，至於老將的迪比（Memphis Depay）卻趕及傷癒，並入選朗奴高文（Ronald Koeman）的26人名單。
作為荷蘭史上最多入球的射手，迪比在星期日（24日）的巴甲才趕及為哥連泰斯復出。然而他與另外2位剛傷癒的球員，獲朗奴高文徵召，朗奴高文表示：「我更希望……這件事能早點發生」，他指仍需要觀察迪比的健康情況。同樣剛傷癒還有名將之後的祖斯甸古華特（Justin Kluivert）及阿仙奴守將祖利安添巴（Jurrien Timber）。添巴的孖生兄弟昆坦添巴（Quinten Timber）亦同樣入選。
朗奴高文另外又點名韋斯咸的翼鋒森馬維（Crysencio Summerville），這位24歲球員將首次參加世界盃。朗奴高文形容森馬維：「速度快，動作敏捷，無球防守能力優秀。非常值得信賴。」荷蘭隊決賽周編入F組，對手包括瑞典、日本及突尼西亞。對於球隊的爭標機會，朗奴高文表示：「我們當然是要全力以赴爭勝，但我很清楚現實情況以及其他國家的實力。所以，是的，一切皆有可能，這就是我們的目標。我相信我們能走得很遠，我們擁有一支很難被擊敗的隊伍。但要戰勝幾支強隊，那還有很長的路要走。」
荷蘭26人大軍名單：
守門員：
菲利根（Mark Flekken，利華古遜）
羅夫斯（Robin Roefs，新特蘭）
華布根（Bart Verbruggen，白禮頓）
後衛：
尼敦阿基（Nathan Ake，曼城）
杜費斯（Denzel Dumfries，國際米蘭）
祖列爾哈圖（Jorrel Hato，車路士）
祖利安添巴（Jurrien Timber，阿仙奴）
雲赫基（Jan Paul van Hecke，白禮頓）
雲迪雲（Micky van de Ven，熱刺）
華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk，利物浦）
中場：
法蘭基迪莊（Frenkie de Jong，巴塞隆拿）
迪魯恩（Marten de Roon，阿特蘭大）
賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch，利物浦）
古普美拿斯（Teun Koopmeiners，祖雲達斯）
雷恩達斯（Tijjani Reijnders，曼城）
古斯迪爾（Guus Til，PSV燕豪芬）
昆坦添巴（Quinten Timber，馬賽）
麥斯韋化（Mats Wieffer，白禮頓）
前鋒：
波貝比（Brian Brobbey，新特蘭）
迪比（Memphis Depay，哥連泰斯）
加普（Cody Gakpo，利物浦）
祖斯甸古華特（Justin Kluivert，般尼茅夫）
路亞蘭治（Noa Lang，加拉塔沙雷）
當耶爾馬倫（Donyell Malen，羅馬）
森馬維（Crysencio Summerville，韋斯咸）
韋格賀斯（Wout Weghorst，阿積士）