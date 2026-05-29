世界盃｜南韓戰意行先 士命必「達」

東亞另一勁旅南韓，香港時間周日早上在美國猶他州，與美洲球隊千里達進行拍跳；雖則「太極虎」上輪國際賽期戰績欠佳，但今場在較完整陣容，加上戰意遠勝重組的千里達，預料南韓仍有望輕鬆取勝。(5月31日09:00開賽)
南韓在世盃分組賽跟東道主墨西哥同組，決賽周前先後約戰同是中北美洲國家的千里達及薩爾瓦多，比賽地點安排在美國猶他州進行。「太極虎」今次大軍名單，當然擁有效力美職FC洛杉磯的隊長孫興民；該現年33歲的鋒將雖然今年在美職陷入球荒，但助攻不缺，南韓大軍來到美國作賽前集訓，令孫興民避免舟車勞頓，有利「老孫」在國家隊打翻身戰。國家隊上輪國際賽在歐洲連負科特迪瓦及奧地利兼0入球，受到外界不少批評，今場要打醒精神。
李康仁未及歸隊
不過，效力巴黎聖日耳門攻擊中場李康仁，因周末仍要出戰歐聯決賽，暫未回國家隊報到；惟外流歐洲表現出眾的前鋒曹圭成夥拍孫興民，配合效力狼隊的黃喜燦後上支援攻堅，將是「太極虎」今場重要殺著。後防方面，擁有拜仁慕尼黑中堅金玟哉壓陣，應付高空波不成問題。
千里達主帥戴歷京治(Derek King)今次點兵與上次大軍陣容相比，作出了11個變動，當中3人為首次入選。他聲言今次選人志在考察大軍新兵實力，其中效力水晶宮的後衛里奧卡甸尼斯(Rio Cardines)因早前要出席歐協聯決賽，今次未被徵召，效力莫斯科斯巴達前鋒利維加西亞(Levi Garcia)將是重心所在。千里達之前國際賽面對委內瑞拉及加蓬都無法在法定時間取勝，實力有限，加上今次人腳不整，只求輸少當贏。
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