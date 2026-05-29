世界盃｜南韓戰意行先 士命必「達」

東亞另一勁旅南韓，香港時間周日早上在美國猶他州，與美洲球隊千里達進行拍跳；雖則「太極虎」上輪國際賽期戰績欠佳，但今場在較完整陣容，加上戰意遠勝重組的千里達，預料南韓仍有望輕鬆取勝。(5月31日09:00開賽)

南韓在世盃分組賽跟東道主墨西哥同組，決賽周前先後約戰同是中北美洲國家的千里達及薩爾瓦多，比賽地點安排在美國猶他州進行。「太極虎」今次大軍名單，當然擁有效力美職FC洛杉磯的隊長孫興民；該現年33歲的鋒將雖然今年在美職陷入球荒，但助攻不缺，南韓大軍來到美國作賽前集訓，令孫興民避免舟車勞頓，有利「老孫」在國家隊打翻身戰。國家隊上輪國際賽在歐洲連負科特迪瓦及奧地利兼0入球，受到外界不少批評，今場要打醒精神。