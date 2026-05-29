世界盃｜迎戰冰島壯世盃行色 日本大勝可期

視今屆世界盃為爭標機會的日本，香港時間周日黃昏於東京國立競技場，進行赴美洲集訓前的最後一場友賽，迎戰歐洲二、三線隊伍冰島。以「藍武士」現時實力，有望淨勝對手兩球或以上，以壯行色。（5月31日18:25開賽) 世界排名升至第18位的日本，選出征戰世盃最後26人，雖缺少因傷無緣入選的好波之人三笘薰及南野拓實；但隊中仍不乏攻擊好手，包括效力西甲皇家蘇斯達的中場久保建英、荷甲飛燕諾前鋒上田綺世，以及比甲亨克快馬伊東純也等等；其中上田綺世今季於荷甲31場攻入25球，成為聯賽金靴獎得主，反映這位在頭槌能力偏強的鋒將，應付歐洲球員的防守有一定優勢。

上田綺世腳風順數胡 上田綺世及其飛燕諾隊友後衛渡邊剛，均沒有參與早前荷甲煞科戰，養精蓄銳於今場爭取好表現；與此同時，久保建英同樣沒有在西甲煞科上陣。由於三笘薰缺陣，久保建英在教練森保一的戰術體系中的角色更加重要，將會成為隊中後上殺手。以日本3月份時面對歐洲強敵蘇格蘭、英格蘭皆以1比0勝出，去年尾主場更曾反勝巴西3比2，今場要輕鬆擊退冰島不是難事。 日本今次大軍亦特別找來經驗豐富的中堅吉田麻也，取代已入選、但剛戰畢歐協聯決賽的水晶宮中場鐮田大地。雖則吉田麻也未必會在今場上陣，但對於陣中擁有不少年輕隊員的日本來說，老將傳授作戰心得亦重要。