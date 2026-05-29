世界盃｜蘇格蘭超班主場開「庫」

麥湯米尼

世盃決賽周列強紛紛練兵試陣，其中屆時會以史上人口最少國家身份參戰的中北美洲代表庫拉索，周六作客約戰蘇格蘭，考驗實力。剛由名帥艾禾卡特(Advocaat)重掌帥印的庫拉索，整體實力與經驗始終輸蝕；對手蘇格蘭出征北美前作最後主場熱身賽，決心十足，主勝可捧。 (5月30日20:00開賽) 庫拉索位於加勒比海南部，人口只有約15萬，該隊在世盃外中北美洲賽區的第三圈B組力壓牙買加、千里達與百慕達出線，小組6戰3勝3和，寫下小國神話。 艾禾卡特重掌庫拉索定軍心

庫拉索出線最大功臣，首推78歲的荷蘭老帥艾禾卡特，他將會以史上年紀最大教頭身份出戰決賽周。艾帥今年二月曾以愛女健康問題為由，辭去主帥一職；但其繼任人魯坦(Rutten)早前領軍出戰國際賽兩戰全敗後呈辭，最終庫拉索足總找回艾禾卡特重新掌帥。 庫拉索大軍中較值得留意是效力於英冠錫菲聯的26歲中場陳達毅，此子擁有中國血統，出身於曼聯，上屆效力英冠錫菲聯，有一定創造力。另外，隊長李安納度巴古拿(Leandro Bacuna)與祖連奴巴古拿(Juninho Bacuna)兩兄弟都是中場重心。