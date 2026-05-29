歐聯｜超穩防線爭首冠 阿仙奴強「細」撼PSG

力爭成為自歐聯於1992年改制後，第二支成功「冧莊」球隊的PSG，雖然在大聯賽階段8戰只得4勝2和2負，淘汰賽附加賽兩回合也僅以5比4擊退同來自法甲的摩納哥；但踏入16強起發力，輕鬆淘汰兩支英超勁旅車路士及利物浦後，戰至準決賽面對奪標熱門的拜仁慕尼黑，亦能以兩回合計6比5贏波殺入決賽。提早封王法甲的PSG攻銳之餘，俄羅斯門將沙方洛夫(Safonov)表現稱職，其高大健碩的身型，有力抗衡阿仙奴擅長的角球衝門戰術。

另一邊廂，之前阿士東維拉及水晶宮已分別攻歐霸及歐協聯，今次輪到爭取隊史首度歐聯登頂的「兵工廠」，於大聯賽階段8戰全勝寫下新紀錄，之後淘汰賽階段先後擊退利華古遜、士砵亭與馬德里體育會，晉級過程予人感覺穩陣。事實上，阿仙奴在今屆歐聯上陣14場只失6球，兼有9場保持不失，由雙中堅威廉沙列巴(William Saliba)、加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)及門將大衛拉耶(David Raya)組成的防守鐵三角，就是爭勝的最強後盾，信心保證。

迪比利夏基美傷癒

「兵工廠」賽前收到好消息，季尾養傷多時的米基爾馬連奴(Mikel Merino)及祖利安添巴(Jurrien Timber)已復操，今場應可候命。當然PSG的攻守重心包括前鋒奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)及右閘夏基美(Hakimi)已全面復操，今場亦有望擔正。

兩強牌面各有千秋，只是在「兵工廠」的超強防守帶動下，兩軍預計都不會亂攻。事實上，阿仙奴近6場歐聯「總入球」全開2球或以下；PSG自8強起4場歐聯的「總入球」，有3場都是在2球或以下，今場「細」味濃郁，要戰至加時甚至12碼決勝負不足為奇。