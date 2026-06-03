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體育
出版：2026-Jun-03 07:01
更新：2026-Jun-03 07:01

世界盃｜絕代雙驕2026最後一舞　回望美斯C朗橫跨20年的球王之路

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世界盃｜絕代雙驕2026最後一舞　回望美斯C朗橫跨20年的球王之路（路透社）

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在過去二十年的世界足壇，C朗與美斯幾乎等於全部。兩人於 2006 年首次亮相世界盃。由青蔥少年，一步步成為傳奇老將，美斯（Lionel Messi）與 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的每一步，可謂牽動著全球球迷的神經。原本以為 2022 年卡塔爾世盃已是終點，豈料兩人依然未肯停步，繼續參加 2026 年美加墨世界盃。這場橫跨 20 年的爭霸，原來還有「最後一舞」。

由 2006 年德國初試啼聲，到 2026 年歷盡滄桑，這兩位球王於世界盃的軌跡，寫下了一篇前無古人、恐怕亦後無來者的足球史詩。

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2006世盃：初出茅廬的青蔥歲月

回望 2006 年德國世界盃，那時候的C朗一臉稚氣卻腳法華麗，喜歡在邊路「插花」；而美斯則是剛在巴塞隆拿冒起的超新星。當屆 C朗帶領葡萄牙殺入四強，最令人印象深刻的莫過於對英格蘭時，令球會隊友朗尼被逐後的那個「單眼」表情，隨後引起英格蘭球壇的軒然大波。而美斯雖然多坐後備席，但在對塞爾維亞及黑山一役，以 18 歲之齡後備入替即交出一入球一助攻。那一屆的世界盃讓全世界都意識到：一個新時代即將來臨。

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重溫06世界盃朗尼被逐C朗單眼經典一幕：

2010世盃：雙雙失落南非之旅

到了 2010 年，兩人都已經貴為金球獎得主。阿根廷在馬勒當拿的執教下，於八強被德國以 4:0 橫掃，美斯整個賽事顆粒無收，沒有入球進賬；而 C朗的葡萄牙則在十六強不敵最終奪冠的西班牙，他在整個賽事亦只在對北韓一仗攻入一球。兩人於此屆世盃都深深感受到要帶領國家隊登頂，實在談何容易。

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2014世盃：美斯離大力神盃僅一步之遙

2014 年巴西世界盃，是美斯職業生涯早期的最大遺憾。他帶領阿根廷闖入決賽對陣德甲，可惜在加時階段被馬里奧葛斯（Mario Götze）絕殺，賽後美斯凝望獎盃的照片，成為了無數美斯球迷心中的痛。反觀 C朗的葡萄牙早早在分組賽便爆冷出局，令他h提早「收爐」。

重溫美斯失落世盃後落寞神情：

2018世盃：球王同日落難俄羅斯

兩位球王的命運似乎在2018俄羅斯世界盃再次同步，兩大球王在同一日出局。十六強比賽日，美斯的阿根廷以 3:4 不敵擁有麥巴比的法國；數小時後，C朗的葡萄牙亦以 1:2 不敵烏拉圭。

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2022世盃：命運分途的轉捩點

來到 2022 年卡塔爾世界盃，劇情峰迴路轉。美斯經歷了首戰阿根廷爆冷不敵沙特阿拉伯的低潮後，展現出前所未有的領袖氣質，一路連勝至決賽，更於決賽對法國一戰中梅開二度，最終捧起夢寐以求的大力神盃，正式封神。

相反， C朗的世界盃之旅卻充滿苦澀。他於淘汰賽階段被領隊眨為後備，葡萄牙最終於八強不敵摩洛哥。賽後C朗獨自一人淚灑球員通道的畫面，讓不少球迷以為這就是他世盃的「最後一舞」。

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2026世盃前夕：兩人轉戰美職聯與沙特聯

近年兩人已經淡出主流聯賽，美斯加盟美職聯的國際邁亞密，雖然年屆 38 歲且開始受到傷患困擾，但他在場上的視野與組織能力依然是球王級數，去年更帶領球隊勇奪美職聯冠軍。另一邊廂， C朗轉投沙特聯賽效力艾納斯，依然保持著恐怖的自律。他在沙特聯入球如麻，更在今年帶領球隊贏得沙特聯聯賽冠軍。

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如果這真的兩大球王於世界盃的「最後一舞」，全球球迷最期待的，莫過於兩隊能在淘汰賽階段相遇。能在世界盃舞台見證美斯與 C朗對壘，可謂一圓球迷美夢。

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