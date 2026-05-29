FIFA博物館時代廣場開幕馬特拉斯剪綵 展示馬勒當拿美斯C朗珍品

FIFA博物館（FIFA Museum）香港特展昨隆重開幕，標誌著FIFA Museum首度進駐東亞市場。該全新展覽由FIFA Museum與Asia Partners攜手呈獻，旨在全方位展現「The Beautiful Game」魅力。在加拿大、墨西哥和美國聯合主辦的 2026年 FIFA 世界盃揭幕前夕，為期六個月的矚目展覽於銅鑼灣時代廣場正式開幕。主禮嘉賓、2006年FIFA 世界盃得主馬特拉斯（Marco Materazzi），聯同FIFA博物館董事總經理 Marco Fazzone 先生、香港足球總會總幹事張炎有先生、Asia Partners 主席 Filipe Gonçalves先生及Asia Partners 行政總裁Calim Bouhadra先生一同出席開幕儀式。

FIFA博物館香港特展展品涵蓋多位傳奇球星的珍貴物品，包括：比利（巴西）、馬勒當拿（阿根廷）、孫雯（中國）、施丹（法國）、美斯（阿根廷）、C朗拿度（葡萄牙）、孫興民（韓國）、保方（意大利）、亞歷絲摩根（美國）、普特拉絲（西班牙）及熊谷紗希（日本）。

展覽共劃分為八個展區，向世界盃的經典時刻以及女子世界盃的里程碑式成就致敬，追溯了這項國際賽事的起源與演變。展出亮點包括多件稀有珍藏，例如 1938年世界盃獎牌、首個官方吉祥物「Willie」，以及首支世界盃官方主題曲《Un’Estate Italiana》的原始黑膠唱片。

此外，展覽更設有 FIFA 世界盃專屬比賽用球展牆，展出從 1970 年至今每屆官方指定比賽用球的演變史。結合原始展品、殿堂級獎盃、沉浸式多媒體互動裝置，本次展覽將以權威且具吸引力的視角，呈現塑造這項全球最大型體育盛事的創新歷程。