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體育
出版：2026-May-29 10:15
更新：2026-May-29 10:15

FIFA博物館時代廣場開幕馬特拉斯剪綵 展示馬勒當拿美斯C朗珍品

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FIFA博物館香港特展隆重開幕 馬特拉斯親臨慶祝「美麗球賽」輝煌魅力

FIFA博物館香港特展隆重開幕 馬特拉斯親臨慶祝「美麗球賽」輝煌魅力

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FIFA博物館（FIFA Museum）香港特展昨隆重開幕，標誌著FIFA Museum首度進駐東亞市場。該全新展覽由FIFA Museum與Asia Partners攜手呈獻，旨在全方位展現「The Beautiful Game」魅力。在加拿大、墨西哥和美國聯合主辦的 2026年 FIFA 世界盃揭幕前夕，為期六個月的矚目展覽於銅鑼灣時代廣場正式開幕。主禮嘉賓、2006年FIFA 世界盃得主馬特拉斯（Marco Materazzi），聯同FIFA博物館董事總經理 Marco Fazzone 先生、香港足球總會總幹事張炎有先生、Asia Partners 主席 Filipe Gonçalves先生及Asia Partners 行政總裁Calim Bouhadra先生一同出席開幕儀式。

比利施丹保方珍貴物品在列

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FIFA博物館香港特展展品涵蓋多位傳奇球星的珍貴物品，包括：比利（巴西）、馬勒當拿（阿根廷）、孫雯（中國）、施丹（法國）、美斯（阿根廷）、C朗拿度（葡萄牙）、孫興民（韓國）、保方（意大利）、亞歷絲摩根（美國）、普特拉絲（西班牙）及熊谷紗希（日本）。

馬特拉斯（Marco Materazzi）捐出2006年世界盃球鞋 FIFA Museum香港特展於香港時代廣場開幕 FIFA Museum香港特展於香港時代廣場開幕

展覽共劃分為八個展區，向世界盃的經典時刻以及女子世界盃的里程碑式成就致敬，追溯了這項國際賽事的起源與演變。展出亮點包括多件稀有珍藏，例如 1938年世界盃獎牌、首個官方吉祥物「Willie」，以及首支世界盃官方主題曲《Un’Estate Italiana》的原始黑膠唱片。

此外，展覽更設有 FIFA 世界盃專屬比賽用球展牆，展出從 1970 年至今每屆官方指定比賽用球的演變史。結合原始展品、殿堂級獎盃、沉浸式多媒體互動裝置，本次展覽將以權威且具吸引力的視角，呈現塑造這項全球最大型體育盛事的創新歷程。

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世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月12日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月13日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月20日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日分組賽（am730製圖）

FIFA博物館門票與展覽詳情

FIFA博物館展覽門票現已發售，標準門票為180元港元，優惠門票為140元港元。VIP 門票尊享優先入場資格及一系列珍貴收藏品，包括黃金門票禮盒及官方限量版周邊商品。

展覽選址銅鑼灣時代廣場，為各年齡層的訪客提供便利及多元的體驗空間。除了展出FIFA 博物館官方收藏品外，亦設有專為學校團體及家庭打造的互動與教育環節，讓每一位訪客都可以發掘足球的樂趣。

如欲查詢完整門票資訊、VIP 套票詳情及訪客指南，請瀏覽：arena-tix。公眾亦可透過 Cityline、Klook、攜程（Ctrip）、Trip.com、Get Your Guide、Ticketflap 及 Eventbrite 購買門票。

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