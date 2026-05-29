世界盃｜美斯確定第6次參賽　衞冕阿根廷落實26人名單

衞冕的阿根廷，公布今屆決賽周的26人名單，當中38歲的美斯（Lionel Messi）再度入選，將第6次代表阿根廷爭取冠軍，同時他26次世界盃上陣，也是史上出賽最多的球員。

雖然美斯在星期一（25日）的美職聯賽受傷被換出，但是阿根廷的史卡朗尼（Lionel Scaloni）依然讓這個阿根廷球王入選大軍。美斯預計將與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）同樣成為第6次世界盃出賽的球員，不過美斯的26場決賽周上陣，仍是紀錄。而美斯目前代表阿根廷上陣198場，如果在未來2場的國際賽上陣，在今屆決賽周前，他已累積200次國家隊上陣。