世界盃｜美斯確定第6次參賽　衞冕阿根廷落實26人名單

衞冕的阿根廷，公布今屆決賽周的26人名單，當中38歲的美斯（Lionel Messi）再度入選，將第6次代表阿根廷爭取冠軍，同時他26次世界盃上陣，也是史上出賽最多的球員。
雖然美斯在星期一（25日）的美職聯賽受傷被換出，但是阿根廷的史卡朗尼（Lionel Scaloni）依然讓這個阿根廷球王入選大軍。美斯預計將與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）同樣成為第6次世界盃出賽的球員，不過美斯的26場決賽周上陣，仍是紀錄。而美斯目前代表阿根廷上陣198場，如果在未來2場的國際賽上陣，在今屆決賽周前，他已累積200次國家隊上陣。
至於上屆冠軍成員及最佳門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）雖然在歐霸盃決賽前受傷，但仍入選大軍，至於21歲的新星歷高柏斯（Nico Paz），與今季狀態不俗的馬德里體育會前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）及國際米蘭射手拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）也在陣中。阿根廷分組賽與阿爾及利亞、奧地利及約旦同組。
阿根廷26人名單：
守門員：
祖安梅素（Juan Musso，馬德里體育會）
魯利（Geronimo Rulli，馬賽）
達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez，阿士東維拉）
後衛：
李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi，馬賽）
達利亞費高（Nicolas Tagliafico，里昂）
干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel，河床）
利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez，曼聯）
基斯甸羅美路（Cristian Romero，熱刺）
奧達文迪（Nicolas Otamendi，賓菲加）
法根度麥甸拿（Facundo Medina，馬賽）
拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina，馬德里體育會）
中場：
柏利迪斯（Leandro Paredes，河床）
迪保羅（Rodrigo de Paul，國際邁亞密）
華倫天巴高（Valentin Barco，斯特拉斯堡）
盧斯素（Giovani lo Celso，貝迪斯）
艾斯基柏拉斯奧斯（Ezequiel Palacios，利華古遜）
阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister，利物浦）
安素費南迪斯（Enzo Fernandez，車路士）
前鋒：
祖利安艾華利斯（Julian Alvarez，馬德里體育會）
美斯（Lionel Messi，國際邁亞密）
尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez，馬德里體育會）
泰亞高艾美達（Thiago Almada，馬德里體育會）
基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone，馬德里體育會）
歷高柏斯（Nico Paz，科木）
荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez，彭美拉斯）
拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez，國際米蘭）