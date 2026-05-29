熱門搜尋:
黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 2026世界盃 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-May-29 11:34
更新：2026-May-29 11:34

世界盃｜普捷天奴表明帶完美國先走　傳獲AC米蘭招手

分享：
2026 05 09T141016Z 503295651 UP1EM5913D36S RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND FUL BOU

美國主帥的普捷天奴再傳獲歐洲球會邀請。(路透社)

adblk4

美國國家隊的主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino），自前年接掌以來，一直傳與獲多支歐洲球會的邀請，再作為球會領隊。最新據報，剛解僱艾歷尼（Massimiliano Allegri）的AC米蘭，正與他進行洽談，這位阿根廷教練，幾乎肯定會在決賽周後離開。

普捷天奴與美國足協的合約在世界盃後結束，因此他成為包括AC米蘭、熱刺及車路士等，多支未有新帥的球會的目標。在美國隊於星期四（28日）的訓練後，他否認有與米蘭進行討論，但是當問到他的代表有否在與米蘭洽談時，他表示：「我的代表？這有可能，因為他們需要履行職責。我們一直都說，我們會完成我們的合約至世界盃後的7月份。當然我們收到一些邀約，當然我也會見過一些不同球會的人，不過都需要時間討論，我們在球圈有很多朋友，在各處都有朋友，我的代表就為協助我尋找最好的未來路向。這是正常的。」

adblk5

然而普捷天奴表明一定會在世界盃後才離隊：「如果有球會來說：『穆里斯奧，我們想要你，但明日就要接手』我會說，對不起，我應承了美國國家隊。」普捷天奴在季初曾獲得賓福特及熱刺的邀請，他最後他據報都拒絕了。米蘭因為今屆連續2個賽季未能取得歐聯資格，在早前解僱艾歷尼。

世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月12日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月13日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月20日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日分組賽（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務