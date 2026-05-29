世界盃｜普捷天奴表明帶完美國先走　傳獲AC米蘭招手

美國國家隊的主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino），自前年接掌以來，一直傳與獲多支歐洲球會的邀請，再作為球會領隊。最新據報，剛解僱艾歷尼（Massimiliano Allegri）的AC米蘭，正與他進行洽談，這位阿根廷教練，幾乎肯定會在決賽周後離開。

普捷天奴與美國足協的合約在世界盃後結束，因此他成為包括AC米蘭、熱刺及車路士等，多支未有新帥的球會的目標。在美國隊於星期四（28日）的訓練後，他否認有與米蘭進行討論，但是當問到他的代表有否在與米蘭洽談時，他表示：「我的代表？這有可能，因為他們需要履行職責。我們一直都說，我們會完成我們的合約至世界盃後的7月份。當然我們收到一些邀約，當然我也會見過一些不同球會的人，不過都需要時間討論，我們在球圈有很多朋友，在各處都有朋友，我的代表就為協助我尋找最好的未來路向。這是正常的。」