轉會消息｜馬德里體育會表明艾華利斯非賣品　哥頓傳已抵達巴塞隆拿

歐聯決賽周末（30日）才舉行，不過各支歐洲球隊已經開始增兵計劃，其中歐聯決賽的阿仙奴及巴黎聖日耳門，同樣看中馬德里體育會的阿根廷前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），但馬體會就警告艾華利斯是「非賣品」。但巴塞隆拿也對艾華利斯感興趣，並將在完成安東尼哥頓（Anthony Gordon）的轉會後啟動程序，而哥頓據報已坐私人飛機抵達巴塞，準備完成轉會。

西班牙的《馬卡報》報道，馬體會的人士表明艾華利斯是非賣品：「我們已經厭倦這幾個月來的謊言、半真半假說話以及在混合採訪區對我們球員的滋擾，還有那些荒謬的問題，這一切都是預先安排好的行動。祖利安是非賣品。目前沒有對我們球員的報價，沒有任何會議。這只是經理人說，祖利安一直以來都表現得無可挑剔，在球場上全力以赴，展現極高的專業水平。我們知道他沒有製造這些謠言，他一直都表現得非常出色。」