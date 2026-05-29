轉會消息｜馬德里體育會表明艾華利斯非賣品　哥頓傳已抵達巴塞隆拿

歐聯決賽周末（30日）才舉行，不過各支歐洲球隊已經開始增兵計劃，其中歐聯決賽的阿仙奴及巴黎聖日耳門，同樣看中馬德里體育會的阿根廷前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），但馬體會就警告艾華利斯是「非賣品」。但巴塞隆拿也對艾華利斯感興趣，並將在完成安東尼哥頓（Anthony Gordon）的轉會後啟動程序，而哥頓據報已坐私人飛機抵達巴塞，準備完成轉會。
西班牙的《馬卡報》報道，馬體會的人士表明艾華利斯是非賣品：「我們已經厭倦這幾個月來的謊言、半真半假說話以及在混合採訪區對我們球員的滋擾，還有那些荒謬的問題，這一切都是預先安排好的行動。祖利安是非賣品。目前沒有對我們球員的報價，沒有任何會議。這只是經理人說，祖利安一直以來都表現得無可挑剔，在球場上全力以赴，展現極高的專業水平。我們知道他沒有製造這些謠言，他一直都表現得非常出色。」
英國《每日郵報》就指，阿仙奴早前派出球探收集艾華利斯的數據，並認為他可以融入阿迪達的體系，故此兵工廠對艾華利斯有強烈興趣，不過巴黎聖日耳門及巴塞隆拿同樣感興趣。而據ESPN報道，紐卡素的安東尼哥頓已抵達巴塞隆拿，預計很快完成以8,000萬歐元加盟該西甲冠軍。報道指哥頓將是代替約滿離隊的波蘭老將利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski），而巴塞之後的收購目標，會轉向艾華利斯。報道稱巴塞已派人與艾華利斯的代表洽談，尋求轉會的可能。
巴塞未確定能否「買斷」拉舒福特
然而如果哥頓加盟巴塞，又對於曼聯借將的拉舒福特（Marcus Rashford）有沒有影響呢？英國廣播公司（BBC）報道指，哥頓在年紀以及位置變動上都比拉舒福特好，而且哥頓更年輕及人工更低，然而拉舒福特方面認為2宗交易是沒有關聯。巴塞要「買斷」拉舒福特的條款，在6月15日屆滿，但巴塞繼續與紅魔在條款上尋求討論，不過曼聯方面並不想降價，因此確實拉舒福特的轉會仍有機會「拉倒」，然而曼聯也未必能以更高價將拉舒福特賣給其他球會。