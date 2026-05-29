法網｜「一哥」仙拿次圈爆冷出局　美國泰科爾差點掉失球拍

艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與仙拿（Jannik Sinner）的壟斷，在今屆法國公開賽就告終。世界排名第1的仙拿，在法網的次圈，領先2盤下被阿根廷的塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）逆轉，以盤數2:3被淘汰，加上艾卡拉斯受傷未有參賽，二人包辦連續9個大滿貫的時間在此告終。

因為天氣的酷熱，似乎影響仙拿在巴黎的表現。他原本先贏2盤6:3及6:3。然而第3盤就被塞倫多羅以7:5追回一盤，這位阿根廷球手之後連贏2盤6:1、6:1，意外地以3:2反勝。仙拿賽後回應自己出局是因為炎熱的天氣：「是的，我很辛苦，開始感到頭暈。能量非常之低，我有嘗試完成發球，但是根本沒有太多能量。在第4盤，我開始放鬆，並在第5盤恢復了一點點力量。在第1局時是非常重要，沒法保住之後，我就一直上沉。」