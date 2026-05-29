法網｜「一哥」仙拿次圈爆冷出局　美國泰科爾差點掉失球拍

艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與仙拿（Jannik Sinner）的壟斷，在今屆法國公開賽就告終。世界排名第1的仙拿，在法網的次圈，領先2盤下被阿根廷的塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）逆轉，以盤數2:3被淘汰，加上艾卡拉斯受傷未有參賽，二人包辦連續9個大滿貫的時間在此告終。
因為天氣的酷熱，似乎影響仙拿在巴黎的表現。他原本先贏2盤6:3及6:3。然而第3盤就被塞倫多羅以7:5追回一盤，這位阿根廷球手之後連贏2盤6:1、6:1，意外地以3:2反勝。仙拿賽後回應自己出局是因為炎熱的天氣：「是的，我很辛苦，開始感到頭暈。能量非常之低，我有嘗試完成發球，但是根本沒有太多能量。在第4盤，我開始放鬆，並在第5盤恢復了一點點力量。在第1局時是非常重要，沒法保住之後，我就一直上沉。」
仙拿指一直感到不適
他續說：「是的，在今早醒來就感覺不太舒服，盡量縮短對打。一開始我的擊球非常乾淨利落，狀態也很好，但後來就感覺力不從心，就這樣結束了。在第4及5盤我都陷入困境。我真的沒有力氣，渾身乏力，你知道，就是那種感覺。我不記得上次感覺這麼虛弱是甚麼時候，但沒辦法，這就是比賽。今日我盡了全力，這已經是我的極限。當然是很可惜，因為前2盤我打得非常好，第3盤也打得不錯。」隨着熱門的仙拿出局，24個大滿貫得主的祖高域（Novak Djokovic）以及2號種子的施維列夫（Alexander Zverev）都有機會爭奪這個大滿貫冠軍。
另外，美國的泰科爾（Frances Tiafoe）在次圈苦戰4小時43分鐘，以3:2盤數擊敗了波蘭球手靴卡斯（Hubert Hurkacz）晉身第3圈，然而這位美國球手在走進球迷看台慶祝時，球拍掉入人群之中，泰科爾表示：「他們當時拉着我了，我估計我當時可能掉入了人群。這是很有趣，很好的時刻，不過我真的需要那塊球拍。」他之後在Instagram上發文希望取回球拍，並將2張比賽門票作報酬，最後他表示球拍已送回給他的教練處。28歲的泰科爾去年在法網打入到八強。