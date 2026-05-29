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體育
出版：2026-May-29 14:52
更新：2026-May-29 14:52

世界盃｜尼馬需休養3星期　至少缺席巴西分組首仗

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巴西國家隊為世界盃展開訓練。(路透社)

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巴西國家隊的隊醫證實，尼馬（Neymar）的右小腿肌肉拉傷，需要休養2至3個星期，意味這位34歲的巴西球星將缺席至少1場的分組賽。

巴西國家隊的隊醫拿斯馬（Rodrigo Lasmar）在周四（28日）證實，尼馬因為右腿的肌肉拉傷，需要休養2至3星期：「尼馬在昨天（星期三）已抵達巴西國家訓練中心報到，接受了所有體檢，並在最後進行磁力共振掃描，結果顯示他二級肌肉拉傷。球員正在繼續接受治療，我們預計他將在2到3星期內可以復出」尼馬是在5月17日的巴甲聯賽對哥列迪巴時受傷。這意味他不會參加下星期日（31日）對巴拿馬，以及6月5日對埃及的熱身賽。同時他很大機會缺席6月13日對摩洛哥的首輪分組賽。

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隊友卡斯米路（Casemiro）表示：「沒有球員會想受傷，希望尼馬以至所有球員都健康去應付，我們知道需要所有人參與的比賽。我想醫生對於他日復一日的恢復進行非法了解，我們期待所有球員歸來，只是有少部份人仍需要打歐聯決賽，而我們這裡的所有人都是重要的。」巴西主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）曾表示，只要球員身體狀況100%的情況下才會徵召，因此之前的比賽未有徵召尼馬。根據國際足協（FIFA）的規則，各支隊伍有權在首場比賽之前作出名單上的變動。

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巴西主帥安察洛堤。(路透社)

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