世界盃｜尼馬需休養3星期　至少缺席巴西分組首仗

巴西國家隊的隊醫證實，尼馬（Neymar）的右小腿肌肉拉傷，需要休養2至3個星期，意味這位34歲的巴西球星將缺席至少1場的分組賽。

巴西國家隊的隊醫拿斯馬（Rodrigo Lasmar）在周四（28日）證實，尼馬因為右腿的肌肉拉傷，需要休養2至3星期：「尼馬在昨天（星期三）已抵達巴西國家訓練中心報到，接受了所有體檢，並在最後進行磁力共振掃描，結果顯示他二級肌肉拉傷。球員正在繼續接受治療，我們預計他將在2到3星期內可以復出」尼馬是在5月17日的巴甲聯賽對哥列迪巴時受傷。這意味他不會參加下星期日（31日）對巴拿馬，以及6月5日對埃及的熱身賽。同時他很大機會缺席6月13日對摩洛哥的首輪分組賽。