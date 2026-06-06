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體育
出版：2026-Jun-06 07:01
更新：2026-Jun-06 07:01

世界盃｜AI足球時代正式降臨　實時越位判位　球員慶祝入球無需再等

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世界盃｜AI足球時代正式降臨　實時越位判位　球員慶祝入球無需再等（路透社）

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最近 AI 成為全城熱話，不少人都提出如何將 AI 引入足球世界，協助執法。今屆美加墨世界盃決定將科技推向另一層次，引入深度人工智能技術，全方位協助球證執法。

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聯想（Lenovo）強勢加盟　「數碼分身」取代生硬假人

國際足協早前宣布與科技巨頭聯想達成合作，這項合作將會為世界盃的 VAR 系統帶來重要視覺升級，亦是今屆賽事最具話題性的 AI 應用之一。過往在卡塔爾世界盃時，半自動越位系統在電視重播時，只能呈現生硬且面目模糊的電腦假人，缺乏真實感。

根據國際足協的最新技術，今屆賽事將會利用生成式 AI，預先根據參賽球員的真實身體特徵與數據，為每位球員建立專屬的 「3D 數碼分身」。當 VAR 進行越位判定並輸出重播畫面時，電視觀眾與現場球迷將會看到極像真的球員分身。這項技術不僅提升了畫面的透明度與觀賞趣味，亦令判決過程一目了然。此外，聯想的 AI 邊緣計算技術亦會注入球證的隨身攝像鏡頭之中，確保執法畫面實時、流暢地傳送，全方位捕捉每一個執法細節。

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半自動越位系統再升級　關節追蹤更趨精準

與「數碼分身」相輔相成的，是再度迎來升級的「半自動越位系統」。過去半自動越位系統主要依靠球場頂部安裝的專用追蹤鏡頭，實時偵測球員身上的 29個骨骼節點。今屆在 AI 演算法的輔助下，定位的肢體關節點將會更為密集和精準。只要攻擊球員的肩膀或腳尖在傳球一刻有些微越位，AI 系統便能在幾秒鐘內進行運算。

這項升級旨在解決過去「畫線」時間過長的問題。以往球迷最討厭入球後需要等待幾分鐘才能慶祝，而升級後的 AI 系統能實現幾近實時的越位判定，確保球賽流暢度。

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Offside

半自動越位系統升級，除了有助球證執法，更會提高比賽流暢度。（路透社）

智能晶片足球　精準判斷「手球」與出界

判定皮球是否出界或球員是否有手球，往往是球場上最容易引起爭議的地方。今屆賽事所使用的智能足球，預計將會內置高度精準的 IMU 晶片作感應器。這粒感應器能夠以每秒 500 次的頻率發送數據，精確記錄球員觸球的瞬間。配合 AI 系統，當球員在禁區內涉嫌手球，或者皮球在底線邊緣徘徊時，系統能瞬間判定皮球與肢體接觸的確切時間點。

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重溫上屆世盃三笘薰助攻，當時引起無數「出界」爭論：

雖然新科技看似能讓判決更趨公正，但究竟高科技的介入是會讓球賽變得更加完美，還是會磨滅了足球本有的戲劇性？這就要留待今屆世界盃正式開鑼後，由各位球迷親自見證了。

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