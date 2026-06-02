世界盃分組｜C組巴西、海地、摩洛哥、蘇格蘭球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃C組球隊，巴西、海地、摩洛哥及蘇格蘭的26人名單及比賽賽程。 C組賽程：

6月14日 06:00 巴西 對 摩洛哥

6月14日 09:00 海地 對 蘇格蘭

6月20日 06:00 蘇格蘭 對 摩洛哥

6月20日 08:30 巴西 對 海地

6月25日 06:00 蘇格蘭 對 巴西

6月25日 06:00 摩洛哥 對 海地

巴西26人大軍名單： 守門員：

艾利臣比加（Alisson，利物浦）

艾達臣（Ederson，費倫巴治）

韋華頓（Weverton，甘美奧） 後衛：

阿歷士辛度（Alex Sandro，法林明高）

基爾臣比爾馬（Bremer，祖雲達斯）

丹尼路雷斯（Danilo，法林明高）

杜格拉斯山度士（Douglas Santos，辛尼特）

加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes，阿仙奴）

羅渣伊賓尼斯（Roger Ibanez，吉達艾阿里）

里奧彭利拿（Leo Pereira，法林明高）

馬昆奴斯哥利亞（Marquinhos，巴黎聖日耳門）

韋斯利雲尼素斯（Wesley Franca，羅馬） 中場：

般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes，紐卡素）

卡斯米路（Casemiro，曼聯）

丹尼路奧利華拉（Danilo Oliveira，保地花高）

法賓奴（Fabinho，吉達艾阿里）

柏基達（Lucas Paqueta，法林明高）

前鋒：

恩歷克菲臘比（Endrick Felipe，皇家馬德里）

加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli，阿仙奴）

伊戈泰亞高（Igor Thiago，賓福特）

路爾斯軒歷基（Luiz Henrique，辛尼特）

馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha，曼聯）

尼馬（Neymar，山度士）

拉芬夏比洛尼（Raphinha，巴塞隆拿）

拉恩域陀（Rayan Vitor，般尼茅夫）

雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior，皇家馬德里）

海地26人大軍名單： 守門員：

杜禾加（Josue Duverger，科布倫茨宇宙）

阿歷山迪派尼（Alexandre Pierre，索察）

派西迪（Johny Placide，巴斯蒂亞） 後衛：

列卡度艾迪（Ricardo Ade，利加大學）

阿古斯（Carlens Arcus，昂熱）

杜確斯（Hannes Delcroix，盧加奴）

杜禾尼（Jean-Kevin Duverne，真特）

艾斯派利安斯（Martin Experience，南錫）

杜克拿確斯（Duke Lacroix，科羅拉多泉坡路）

柏基恩（Wilguens Paugain，華雷根）

泰蒙基（Keeto Thermoncy，年青人） 中場：

卡爾辛迪（Carl Fred Sainte，艾爾帕索火車頭）

比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde，狼隊）

利華頓派尼（Leverton Pierre，維薛拿）

丹尼查基斯（Danley Jean Jacques，費城聯）

活丹斯基派尼（Woodensky Pierre，維奧萊特）

多米尼基西蒙（Dominique Simon，普雷紹夫）

前鋒：

卡斯米亞（Josue Casimir，歐塞爾）

路斯奧斯甸臣（Louicius Deedson，FC達拉斯）

戴歷伊天（Derrick Etienne Jr.，FC多倫多）

耶辛科東尼（Yassin Fortune，維薛拿）

威爾遜伊斯多（Wilson Isidor，新特蘭）

蘭尼約瑟夫（Lenny Joseph，費倫斯華路士）

拿桑（Duckens Nazon，艾斯迪格拿）

皮洛特（Frantzdy Pierrot，里澤）

普維丹斯（Ruben Providence，阿梅爾城）

摩洛哥26人大軍名單： 守門員：

耶辛尼保奴（Yassine Bounou，希拉爾）

艾卡祖爾（Munir El Kajoui，RSB拜爾坎）

泰拿奧迪（Reda Tagnaouti，皇家武裝部隊） 後衛：

馬沙拉奧（Noussair Mazraoui，曼聯）

沙拿艾甸（Anass Salah-Eddine，PSV燕豪芬）

比林馬利（Youssef Belammari，艾阿里）

夏基美（Achraf Hakimi，巴黎聖日耳門）

艾奧亞迪（Zakaria El Ouahdi，亨克）

阿古特（Nayef Aguerd，馬賽）

查迪拉亞特（Chadi Riad，水晶宮）

哈爾哈爾（Redouane Halhal，梅赫倫）

伊沙迪奧普（Issa Diop，富咸） 中場：

艾摩拉拔（Samir El Mourabet，斯特拉斯堡）

保亞迪（Ayyoub Bouaddi，里爾）

艾拿奧爾（Neil El Aynaoui，羅馬）

蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat，貝迪斯）

奧拿希（Azzedine Ounahi，基羅納）

艾簡路斯（Bilal El Khannouss，史特加）

沙巴利（Ismael Saibari，PSV燕豪芬）

前鋒：

艾沙蘇利（Abde Ezzalzouli，貝迪斯）

基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi，新特蘭）

拉希米（Soufiane Rahimi，艾阿恩）

艾卡比（Ayoub El Kaabi，奧林比亞高斯）

巴謙戴亞斯（Brahim Diaz，皇家馬德里）

謝斯美耶辛尼（Gessime Yassine，斯特拉斯堡）

艾美莫利（Ayoube Amaimouni，法蘭克福）

蘇格蘭26人大軍名單： 守門員：

奇歷治哥頓（Craig Gordon，赫斯）

安格斯根恩（Angus Gunn，諾定咸森林）

利安基利（Liam Kelly，格拉斯哥流浪） 後衛：

格蘭漢尼（Grant Hanley，喜伯年）

積亨特利（Jack Hendry，伊蒂法克）

艾朗希基（Aaron Hickey，賓福特）

多明尼希恩（Dom Hyam，域斯咸）

史葛麥堅拿（Scott McKenna，薩格勒布戴拿模）

尼敦柏達臣（Nathan Patterson，愛華頓）

安東尼拉斯頓（Anthony Ralston，些路迪）

安德魯羅拔臣（Andy Robertson，利物浦）

約翰蘇達亞（John Souttar，格拉斯哥流浪）

基蘭泰亞尼（Kieran Tierney，些路迪） 中場：

賴恩基士堤（Ryan Christie，般尼茅夫）

芬尼居里斯（Findlay Curtis，基爾馬諾克）

李維士費格遜（Lewis Ferguson，博洛尼亞）

泰拿費查（Tyler Fletcher，曼聯）

賓杜亞克（Ben Gannon-Doak，般尼茅夫）

約翰麥甘尼（John McGinn，阿士東維拉）

堅尼麥利安（Kenny McLean，諾域治）

麥湯米尼（Scott McTominay，拿玻里）

前鋒：

查阿當斯（Che Adams，拖連奴）

賴登戴基斯（Lyndon Dykes，查爾頓）

佐治靴斯（George Hirst，葉士域治）

沙基蘭（Lawrence Shankland，赫斯）

路斯史超活（Ross Stewart，修咸頓）