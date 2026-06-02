世界盃分組｜D組美國、澳洲、巴拉圭、土耳其球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃D組球隊，美國、澳洲、巴拉圭及土耳其的26人名單及比賽賽程。 D組賽程：

6月13日 09:00 美國 對 巴拉圭

6月14日 12:00 澳洲 對 土耳其

6月20日 03:00 美國 對 澳洲

6月20日 11:00 土耳其 對 巴拉圭

6月26日 10:00 土耳其 對 美國

6月26日 10:00 巴拉圭 對 澳洲

美國26人大軍名單： 守門員：

基斯巴迪（Chris Brady，芝加哥火焰）

（Matt Freese，紐約城）

馬特端納（Matt Turner，新英倫革命） 後衛：

（Max Arfsten，哥倫布機員）

達斯（Sergino Dest，PSV燕豪芬）

阿歷斯費文（Alex Freeman，維拉利爾）

馬克麥堅斯（Mark McKenzie，圖盧茲）

添列姆（Tim Ream，夏洛特FC）

基斯李察士（Chris Richards，水晶宮）

安東尼羅賓遜（Antonee Robinson，富咸）

米斯羅賓遜（Miles Robinson，FC辛辛那提）

約瑟史哥利（Joe Scally，慕遜加柏）

奧斯頓查斯迪（Auston Trusty，些路迪） 中場：

泰拿亞當斯（Tyler Adams，般尼茅夫）

施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter，溫哥華白帽）

韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie，祖雲達斯）

基奧雲尼雷拿（Gio Reyna，慕遜加柏）

基斯甸路爾丹（Cristian Roldan，西雅圖海灣者）

馬歷堤曼（Malik Tillman，利華古遜）

前鋒：

班頓艾朗臣（Brenden Aaronson，列斯聯）

科拿連巴洛根（Folarin Balogun，摩納哥）

列卡度柏比（Ricardo Pepi，PSV燕豪芬）

基斯甸普列錫（Christian Pulisic，AC米蘭）

添莫菲韋亞（Tim Weah，馬賽）

夏治胡禮（Haji Wright，高雲地利城）

艾真度辛迪查斯（Alejandro Zendejas，阿美利加）

澳洲26人大軍名單： 守門員：

馬菲賴恩（Mathew Ryan，利雲特）

保羅伊素（Paul Izzo，蘭達斯）

柏德列比治（Patrick Beach，墨爾本城） 後衛：

貝軒治（Aziz Behich，墨爾本城）

佐敦波斯（Jordan Bos，飛燕諾）

甘馬倫貝基斯（Cameron Burgess，史雲斯）

施卡迪（Alessandro Circati，帕爾馬）

迪真歷（Milos Degenek，尼科西亞）

積遜基利亞（Jason Geria，新潟天鵝）

盧卡斯靴靈頓（Lucas Herrington，科羅拉多急流）

伊達利安奴（Jacob Italiano，格拉茲）

哈利蘇達亞（Harry Souttar，李斯特城）

佳爾查雲（Kai Trewin，紐約城） 中場：

甘馬倫戴夫連（Cameron Devlin，赫斯）

曉魯斯迪（Ajdin Hrustic，荷華高斯）

艾雲（Jackson Irvine，聖保利）

美卡菲（Connor Metcalfe，聖保利）

奧干恩斯達拿（Paul Okon-Engstler，FC悉尼）

艾登奧尼爾（Aiden O'Neill，紐約城）

前鋒：

伊蘭昆達（Nestory Irankunda，屈福特）

馬菲歷基（Mathew Leckie，墨爾本城）

阿華馬比爾（Awer Mabil，卡斯迪隆）

穆罕默德托尼（Mohamed Toure，諾域治）

維里皮利（Nishan Velupillay，墨爾本勝利）

基斯甸禾柏圖（Cristian Volpato，薩斯索羅）

堤迪安基（Tete Yengi，町田澤維亞）

巴拉圭26人大軍名單： 守門員：

加迪度費南迪斯（Gatito Fernandez，波特諾）

奧蘭度基爾（Orlando Gill，聖羅倫素）

加斯頓奧華拿（Gaston Olveira，奧林比亞會） 後衛：

古斯達禾高美斯（Gustavo Gomez，彭美拉斯）

祖利亞阿朗素（Junior Alonso，明尼路）

法比安巴貝拿（Fabian Balbuena，甘美奧）

奧馬阿達雷迪（Omar Alderete，新特蘭）

桑卡沙利斯（Juan Jose Caceres，莫斯科戴拿模）

韋拿斯古斯（Gustavo Velazquez，波特諾）

荷西簡拿利（Jose Canale，拉魯斯）

曼達拿（Alexandro Maidana，泰拿利斯） 中場：

米基爾阿米朗（Miguel Almiron，阿特蘭大聯）

卡古（Kaku，艾阿恩）

安達斯古巴斯（Andres Cubas，溫哥華白帽）

拉蒙蘇沙（Ramon Sosa，彭美拉斯）

迪亞高高美斯（Diego Gomez，白禮頓）

保班迪拿（Damian Bobadilla，聖保羅）

白賴仁奧積達（Braian Ojeda，奧蘭多城）

馬迪亞斯格拉薩（Matias Galarza，阿特蘭大聯）

馬里斯奧柏度（Mauricio，彭美拉斯）

前鋒：

安東尼奧沙拿比亞（Antonio Sanabria，克雷莫納）

祖利奧安施素（Julio Enciso，斯特拉斯堡）

加比爾艾維路斯（Gabriel Avalos，獨立隊）

阿歷斯艾斯（Alex Arce，利華達維亞獨立）

伊斯度比達（Isidro Pitta，巴拉干天奴紅牛）

古斯達禾卡巴尼路（Gustavo Caballero，樸茨茅夫）

土耳其26人大軍名單： （待定）